韓國瑜酸小英「務虛」 立委：無心市政整天講空話

2019-06-13 19:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文在民進黨內初選脫穎而出，有意參選總統的高雄市長韓國瑜今日質疑：「蔡英文總統，你要將中華民國帶到哪裡去？還是你也是不務實，是務虛的台獨工作者？」對此，民進黨立委賴瑞隆反批，韓國瑜把中華民國講成「地區」，半年來無心高雄市政，只會撂話抹黑，整天在那講空話，人民已經看破韓國瑜了。

立委賴瑞隆表示，韓國瑜基本上「急了」，市長政見都沒有兌現，講了一堆空話被民眾一一戳破，在香港反送中遊行之際，立場居然是「親中」，往中國那邊靠攏，台灣人民對這個人是非常失望的。

賴瑞隆指出，韓國瑜在拚總統選舉，博取大家注意，蔡總統執政3年來，外交及兩岸關係非常穩健，韓不要想用喊口號、抹黑方式，來搶佔媒體話語權，「民眾都已經看清楚，韓國瑜就只會講空話！」

賴瑞隆呼籲，請韓市長趕快把高雄市政做好，落實政見才是正道，如果繼續講空話，用這種不是事實的話，去攻擊抹黑蔡，不會達到任何效果，韓民調也會一直往下走。

「市政表現完全不及格！」賴瑞隆表示，可以去問高雄人，到底韓國瑜政見有哪一個被落實的？路平是前市長陳菊任內就開始推動，韓只做出一點成績，相關問題仍是一堆，幾乎看不到任何政績。

賴瑞隆痛批，愛河越來越髒亂，高雄市的草越來越長沒有清，然後整個重大建設都停緩下來，連局處首長都花半年這兩天才找到人補齊，韓半年來只專心選總統，把市政拋在腦後，已讓高雄市民大失所望。

賴瑞隆提及，現在許多高雄人都很惋惜，當初怎麼會選給這種人，希望韓能正視市政問題，「不要整天在做總統夢」，趕快回歸市長職務，不要老是做政治100分、經濟0分事情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法