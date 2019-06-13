司法院長貼老派卡通圖 教授笑：抓狂時PO的？

2019-06-13 17:43

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力臉書昨天突然PO出一張30幾年前的卡通人物「骷髏王」圖片，引發曾一起在台大服務的同事熱議，一名教授還笑說，「抓狂的時候po的文？」不過，圖片貼出沒多久就遭刪除，許宗力發文解釋，「以我名義留言都非我本人，特此周知。」證實臉書遭盜。幕僚則說，許宗力暫不追究此事，臉書目前仍處於關閉狀態。

許宗力很少在臉書PO文，最近一篇是2016年6月21日分享「第二屆唐獎法治獎得主Louise Arbour」文章，但他每天都會透過臉書觀看好友動態，獲悉新資訊，未料昨天突然PO出一張老派卡通《太空超人》反派角色「骷髏王」高舉雙臂的照片，讓台大同事非常吃驚，紛紛討論，還有學生不明就裡回他「老師好～」。

一名教授除了笑問，「這是許宗力抓狂的時候po的文？」還揶揄他，「許宗力好像很悶。當院長到處受限，無法隨意po文（發洩），也沒有辦法隨意到國外參加研討會（休閒）。不知道他後悔了沒？」

圖片隨即被刪，許宗力親自發文澄清，「以我名義留言都非我本人，特此周知。」過沒多久就關閉臉書帳號，到了今天早上一度開啟，但中午又關閉，至今仍未打開。

幕僚也證實許宗力臉書遭盜，因為只有PO卡通圖案，未更改其他內容，暫不追究，但為了安全起見，先行關閉臉書避免爭議。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法