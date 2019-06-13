為吳敦義續任黨魁舖路？黨代表連署修黨章 刪總統兼黨主席

2019-06-13 17:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月28日將召開全代會，除通過提名總統候選人，還將研修黨章，因此近日在全台各地舉辦黨代表座談會，聽取基層對於研修黨章意見，許多黨代表推動連署刪除現行黨章規定總統為當然黨主席的規定，希望明年贏得總統大選後，已放棄爭取大位的現任黨主席吳敦義可以繼續擔任黨魁，無論韓國瑜或郭台銘選上總統，就專職做好總統工作。

黨內人士指出，這些基層黨代表一方面是認為吳敦義去年為國民黨立下九合一勝選的汗馬功勞，結果卻無緣爭取大位，另一方面則是擔心目前郭台銘、韓國瑜兩陣營互打嚴重，如果沒有吳敦義主事調和，狀況不堪設想，尤其如果7月28日產生總統候選人後，吳敦義放下黨魁職務，將不利黨內整合。

國民黨在民國102年增訂黨章第17條第6項規定，「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席，卸任總統時亦同免兼任之，不適用本條相關選舉產生及任期之規定。新任主席就職，原任主席之任期同時屆滿」，當時前總統馬英九取得兼任黨魁的依據，但在103年地方選舉敗選後又無視法理爭議，堅辭黨魁。

黨內人士說，除了馬英九任內就已打破黨章規定的前例外，不分藍、綠過去幾次所謂「黨政同步」的經驗，也都不是很好，而且明年如果國民黨重新執政，如果總統兼任黨魁，還是不可能到對岸，因此重新修補兩岸關係的工作，就可以由非總統的黨主席去做。

據了解，基層黨代表正在推動連署一份黨章修正案，提案說明中指陳「總統兼任黨主席的條文有不可掌握的變數」，「總統雖已具民意基礎，但若剝奪具有黨意基礎的現任黨主席任期及權力，是否適當？」並主張總統不兼任黨魁有許多優點，包括「總統不適合發言的話（議）題，黨主席可以代為發言」，「黨主席可擔任總統分身，協助推動兩岸交流，增進兩岸互動及關係。（例如：2005年連主席和平之旅）」，「總統如要擔任黨主席，就參加主席選舉，此時除有民意基礎之外更具有黨意基礎，更可落實當年修法時的黨輔政，黨政密合的精神。」

此外，對於黨中央擬修黨章賦予藍營直轄市、縣市長中常委身分，朝向內造化政黨發展，幾場黨代表座談會下來，多數黨代表都傾向支持擴大現有「指定中常委」人數，在黨籍政務官之外，將地方執政首長也納入，以便在野時期就可以指定多一點的直轄市、縣市長擔任中常委，進入執政時期地方首長與政務官的比例再做調整。

國民黨現行黨章規定中常委39席，除選任的32席，還有7席「指定中常委」，由黨魁指定黨籍政務官5人、青年團總團長及青工總會長擔任。

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