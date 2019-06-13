不怕郭台銘、韓國瑜拚造勢 朱立倫：初選要比政見

2019-06-13 17:12

〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海集團董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜近期將舉辦造勢活動，反觀前新北市長朱立倫尚未有大型造勢，他今天參訪新北市樹林工業區的映像公司受訪時說，黨內初選應該比好的政見，而不是龐大資源辦造勢，自己推出理性方法、好的政策，安排參訪就是要談產學合作案例。

朱立倫認為，黨內初選不需要用龐大資源造勢，應該是要比好的政見，「朱立倫就是理性方法、好的政策」，特地參訪映像公司成功的產學合作案例，與國內技職學校合作，讓學生畢業就能就業、學以致用，未來做很多教育改革，跟產業連結，就是好的政見。

他也說，自己一項堅持穩定的力量為原則，「喊口號、譁眾取寵，我不會」台灣不能夠變成煙火式的作為，如果只重視口號，最後國民黨提名的候選人仍無法獲得民眾支持。

另一方面，郭台銘向國民黨秘書長曾永權通電話，口頭允諾國政願景電視發表會將多1到2家媒體選擇，被外界認為「誰講話大聲」黨中央才會聽到。朱立倫被問到這個問題，先是嘆一口氣，接著說，黨內初選是一個過程，打成非誰不投、是誰不投，打成你死我活，只會把全局拱手讓人。

面對桃園市議員王浩宇稱讚朱立倫是民進黨最難纏對手，他也說，自己會努力做，不但是最難打、最難纏，也是整合藍軍最強的對手。

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