蔡英文勝出》嘉義縣長翁章梁：團結的開始

2019-06-13 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨總統初選由蔡英文勝出，嘉義縣長翁章梁表示，民進黨經過這麼久的總統黨內初選，揭曉由小英總統勝出，這是一個解決黨內的矛盾的黨內初選，並非敵我鬥爭，兩個候選人在上次的政見發表會就清楚表達，初選完就是團結的開始，他說，民進黨各個候選人都參加過黨內初選，初選完就是作戰的開始，也是團結的開始。

翁章梁指出，期待小英總統努力與前行政院長賴清德賴一起團結所有支持者。經過長久的黨內初選的紛爭，選舉已經告一段落了，他希望大家收拾好心情不管是贏是輸，都要為2020年的大選一起努力。

陳明文：力挺本土政權 蔡易餘：謝謝賴清德

嘉義縣立委陳明文發表聲明，初選的結束，也是黨內團結的開始，只有團結的民進黨才能贏得明年1月11日的總統大選，呼籲支持者務必繼續支持蔡英文、力挺台灣本土政權，「守護台灣民主是我們唯一的路」」，他也支持香港「反送中」，絕對不能讓台灣踏入一國兩制的陷阱。

嘉義縣立委蔡易餘也在臉書上說：「謝謝賴清德壯盛了蔡英文的筋骨，築砌了2020勝選的堅實基礎，從艱困中茁長的人，展現了最堅毅的力量！ 」他認為這場初選，「讓我們不再怯弱，勇敢檢討這三年執政並大膽辯護，謝謝賴清德院長！」

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