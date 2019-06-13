聲援香港反送中 台南無黨原民議員：看了會心痛

Ingay Tali（穎艾達利）為少數在臉書聲援的議員，他表示，香港「反送中」抗議行動，看了讓人心痛。（資料照，記者蔡文居攝）

2019-06-13 12:23

〔記者蔡文居／台南報導〕香港政府強推逃犯條例，引發香港人群起抗議，在台灣也引起關注。不過，台南市議會議員對此議題似乎不感興趣，多數人保持靜默，只有少數議員在臉書分享、聲援。其中，無黨籍原住民議員Ingay Tali（穎艾達利）為少數在臉書聲援的議員，他今天受訪表示，香港「反送中」抗議行動，看了讓人心痛。

Ingay Tali昨晚在臉書分享說，「不管什麼澳門表、香港表、台灣表，只要屈從「一個中國」，管你一中幾個表，只會被表啦！」管你在那邊什麼九二共識、和平協議，或者自顧自打腫臉說一個中國指的是中華民國不是中華人民共和國，人家才不理你！

他說，「一旦失去「主體自主性」，什麼冠冕堂皇的口號虛詞都沒用啦！不要在那邊政治歸政治、經濟歸經濟，「香港（精確的說叫「中國香港」或者「中華人民共和國香港特別行政區」）」一直以來難道不是東亞最經濟、只經濟、拼經濟的地方嗎？結果呢？」

他說，「經濟100分根本就是詐騙。如果政治零分了、主體自主性零分、主權也跟著零分了，你看看怎麼有可能經濟不會跟著零分？」

除了Ingay Tali，包括民進黨議員李啟維、李宗翰及林宜瑾等人也在臉書有反送中相關議題的分享，國民黨議員林美燕則是少數藍營議員在臉書提及反送中議題的議員。

Ingay Tali在臉書分享說，「不管什麼澳門表、香港表、台灣表，只要屈從「一個中國」，管你一中幾個表，只會被表啦！」（記者蔡文居翻攝）

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