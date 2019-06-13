台灣基進籲國人關注香港反送中 陳奕齊：中共劍指台灣

2019-06-13 12:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨主席陳奕齊昨晚推出分析香港反送中影片，吸引累積30萬觀看次人次與6000次分享，陳奕齊在片中指出，中共如此強硬推逃犯條例，可能代表習近平對於「掌握台灣有一定的信心」。

陳奕齊分析，中共過去統治正當性是建立在經濟高速成長，然而在美中貿易戰下、中國經濟嚴重下滑，習近平反而不顧經濟，甚至召喚民族主義情緒對抗美國，強硬推動送中條例，是否意味著習近平對於穩固政權、掌握港澳台有一定的信心？

他認為中國人民對於經濟下滑的不滿情緒，可以利用「收復台灣、中華民族偉大復興」的大旗，進行內部不滿情緒的轉移，如此才能鞏固中共統治的正當基礎。

陳奕齊指出，司法獨立是中共控制香港的障礙，英國殖民留下有限度的民主空間與司法獨立自治，向來是香港人最引以為傲的制度，但是，魚蛋革命、旺角大審後，這場第一次的政治審判已讓香港開始產生政治流亡者，有限度的民主正在緊縮。

陳奕齊表示，未來逃犯條例通過後將會讓「政治肅清」法制化，司法的獨立性不復存在，屆時香港將是中共囊中之物。

陳奕齊也預測，逃犯條例通過後，中共下一步將會修香港基本法23條，也就是董建華特首時期被大規模抗議而無法修過的國安立法；他說，基本法23條代表煽動叛亂、顛覆國家政權、接受國外非政府組織等，都有可能傷害國家安全「而被逮補」，香港即將走向台灣曾走過的「白色恐怖」。

陳奕齊在片尾呼籲，台灣人要思考一國兩制之下，是否還有兩制的空間？他指出，台灣和香港最大的不同，就是台灣還有選擇，台灣人不能用選擇方式把未來給葬送掉。

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