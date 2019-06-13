台美軍事合作設備及土地 黨產會：淪為KMT中廣黨產

2019-06-13 09:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於6月20日召開中廣聽證會，據黨產會調查報告顯示，國民黨經營的中廣公司在反共抗俄年代，廣播頻道肩負對中國心戰任務，美援時期台美政府合作出錢，對中國心戰喊話的設備及土地，最後皆淪為中廣所有。

黨產會查出，中廣在1952年取得台北近郊三重、嘉義民雄土地，50年代為加強對中國心戰喊話，政府與美國合作，由美方提供軍用廣播設備，我方提供土地、建設工程人力，合作設置強力廣播發射機及收音台，專門向中國放送心戰廣播節目，美方也在完工3年內，每天免費使用6小時作為反共宣傳用途。

據調查，中廣在1951年與美國西方公司代表接洽，經美方勘查決定，以原台灣放送協會民雄機室為據點，擴充改裝強力發射機，並在台北近郊三重建立收音台，收錄世界12個主要電台廣播，提供情報及軍事心戰反擊之用，結果1986年三重土地陸續被國民黨轉售第3人，已改建成「西班牙水花園」社區。

黨產會指出，當年中廣以被政府徵用為由，要求以國家預算支應經費，國庫前後撥款293萬餘元，該工程完工後，民雄播音機為世界上前3大廣播利器，僅次於美國之音在馬尼拉、琉球的播音機，至於10萬平方公尺民雄土地，目前仍在中廣手中。

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