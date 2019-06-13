認同黃暐瀚說「國民黨不會贏」！ 周錫瑋點出這個大問題

2019-06-13 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃暐瀚11日在臉書發文感嘆，「2020總統大選，國民黨應該是不會贏了」。對此，前台北縣長、國民黨總統參選人周錫瑋也在政論節目上表示他認同黃暐瀚所講的「國民黨51%不會贏」，此外，如果黨內繼續廝殺，將造成嚴重對立，因此他也說，以後對黨內同志的事情，「從今天開始，對這些事情我閉嘴」。

黃暐瀚日前在臉書PO文表示，「2020總統大選，國民黨應該是不會贏了，機率至少是51%」，他也解釋2個原因，第一，韓國瑜、郭台銘已經放開打了，郭開始酸韓，百無禁忌；韓粉因此恨郭，非韓不投；再來韓國瑜與國民黨中央漸行漸遠，貌似對立，未來就算出線，也未必能有「傳統菁英」真心支持。

而在12日晚間播出的政論節目「新聞面對面中」，周錫瑋表示「大家所講的、黃暐瀚講的那51%，我是認同的」，他表示，黨內初選的過程，就是國民黨要試著去協調團結的開始，但如果今天再這樣下去的話，彼此之間對立嚴重，到最後整合不了，是的確會發生的事情，所以他還是要語重心長的表示，「我從今天開始，對這些事情我閉嘴，以後我對黨內同志的事，我全部閉嘴」。

至於為什麼閉嘴？周錫瑋說，因為無論什麼事情都絕對會被放大，「我只會講說，我們什麼事情朝正面的發展去做就好了，我也希望大家都這樣做」。周錫瑋也不滿表示，現在吵到最後，大家看我們的是什麼？「國民黨就是小孩一樣，亂吵一團，我覺得這是重點」。

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