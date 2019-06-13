名嘴爆氣批韓國瑜「沒膽識」 謝震武傻眼：沒看過他這麼氣...

2019-06-13 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前被問到香港「反送中」議題時，第一時間答「不清楚、不知道」，隨後改口表示因第一次參加划龍舟，而且還擊鼓，頭有點昏。對此，時事評論員、公民教師黃益中在政論節目上爆氣狂轟韓國瑜「沒有膽識」、「在裝死」，讓主持人謝震武傻眼表示，「上節目這麼多次，沒看過他這麼氣」。

12日晚間播出的政論節目「新聞面對面」中，黃益中表示，他堅持認為韓國瑜在划龍舟那天是在裝死，因為韓國瑜有直播的習慣，「通常發生緊急（情況）的時候，他都會開他的直播」，就算那天下午划龍舟不清楚香港發生的事情，晚上也可以開直播說明，「一百萬人上街頭，開什麼玩笑，史上最多人的時候」！但「問題是他不敢」。

黃益中表示，他（韓）就是在想要怎麼處理這些問題，「韓國瑜這些動作，讓人看得出來你這個人沒有膽識，你不是一個勇敢的候選人，這個國家你沒辦法守護」！對於韓國瑜聲明要保衛中華民國，黃益中更直嗆「你屁」！「不要說香港人看不起你，台灣人也看不起你」！

黃益中一番激烈的言論，也讓主持人謝震武、谷懷萱不斷表示「他真的很生氣」、「今天真的很生氣」。謝震武也表示，「益中今天真的非常氣，他上節目這麼多次，沒有看過他這麼氣過」。

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