反送中》不滿韓國瑜對反送中態度 陳凝觀怒嗆：對不起國家

2019-06-13 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前面對媒體提問「反送中」，回答「不知道、不曉得」，引起許多網友不滿，之後面對媒體提問有關香港學生在高雄文化中心舉行的「反對逃犯條例」集會，韓國瑜再度避答，節目主持人陳凝觀對此相當憤怒，嗆韓國瑜「對不起這個國家，只想奪權」。

「年代向錢看」的節目主持人陳凝觀，在節目上大力砲轟韓國瑜，她認為韓國瑜平常批評民進黨、批評任何人都很快，但遇到這麼大的事卻表現得這麼慢，實在「看了很不順眼」，她怒斥這麼大的事情全世界都有反應，韓國瑜何以毫無反應，批評韓國瑜「這麼投機的政客，不要來參與國際大選，你對不起這個國家，只想要奪權」。

陳凝觀清楚的立場及論述，讓國民黨議員李明賢啞口無言，只能回「我同意啦」，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也分享節目片段，不少網友看了超認同，紛紛留言表示「嗆的好」、「這一定是撿到槍」、「國民黨來賓啞口無言，太痛快了！」、「以下開放韓粉崩潰」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法