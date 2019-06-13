韓國瑜不看港生聲援反送中 近2萬人投票98％選這原因

2019-06-13 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市文化中心12日舉行「反對逃犯條例」集會，上百名學生聲援香港反送中行動。高雄市長韓國瑜表示，目前行程都已經排滿，自己無法前往，不過會派代表出席。對此，有粉專發起投票，詢問網友認為韓不參加投票是因「真的很忙」，還是「他不想得罪中共」？引起網友熱烈參與。截至今（13日）0時，1.8萬網友中有高達98%認為「他不想得罪中共」。

香港自9日百萬民眾走上街頭，要求退回「逃犯條例」修正法案後，抗議行動越演越烈，甚至爆發流血衝突。在台灣，百名學生也在高雄市文化中心舉行「反對逃犯條例」集會聲援香港；高雄市長韓國瑜稍早對此表示，由於行程太滿無法出席，而高雄市副市長葉匡時下午則有前往現場表達關心。不過民進黨立委段宜康就對此質問「韓市長可以讓大家知道，晚上有哪些重要的行程嗎」？

對此，粉專「不禮貌鄉民團」在12日晚間發起投票，詢問網友認為韓國瑜不參加在台港生的聲援活動，是因為「市長真的很忙」，還是因為「他不想得罪中共」？投票不到6小時，就湧入1.8萬民網友投票。截至13日0時為止，有高達98%網友認為韓國瑜「不想得罪中共」，僅有2%「相信市長真的很忙」。

對此，網友也紛紛留言表示「居然還有2%」、「有2%耶....」、「不是不想得罪，是不敢得罪」、「我更傾向於他不敢得罪」、「他都在請假 跟我說很忙」、「韓國瑜和林鄭一樣，當特首」、「票選一面倒」、「行程排滿？喝酒嗎？」、「他到底在忙什麼」？

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