校舍工程僱黑工出人命 苗縣議員轟縣府卸責

2019-06-12 22:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有民眾向本報踢爆，苗栗縣政府補助某學校進行興建校舍工程，承包商卻聘僱非法越籍移工，發生工安意外釀1死，質疑縣府公共工程卻窩藏「黑工」，督導明顯疏漏。苗栗縣長徐耀昌僅稱，現在工人難找、不便置喙，但縣議員曾玟學認為，相關單位都有督導責任，尤其縣府更應掌握勞動狀況，出了人命卻急忙卸責，難辭其咎。

據了解，20歲阮姓越籍移工持觀光簽證來台，逾期居留非法打工，受僱於苗栗某學校工地負責綁鐵作業，現場另有多名非法移工，日前警方獲檢舉到場稽查，移工們四處逃竄，阮男不慎從高處墜樓，送醫不治。

工地營造商說，非法移工為委外綁鐵的王姓承包商所聘僱，對其背景全無知悉；校方則稱，僅針對施工項目及環境規範把關，為過問工人來源；而縣長徐耀昌說，現在各地工人難找，較難規範，不便置喙。

但爆料者質疑，縣府補助的公共工程，但卻任由承包商延攬眾多非法移工，不僅公然違法，且對移工本身也毫無保障。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊說，目前業者已與死者家屬達成和解，但縣府仍持續調查，若證實業者確有聘僱非法移工，可依就業服務法開罰15至75萬元；至於學校工程中出現委外承包商疑聘非法移工，勞青處並無相關督導稽查辦法，有賴學校端落實管理。

曾玟學則痛批，勞青處主責縣內勞動環境，且又屬縣府標案，出事卻推卸責任，呼籲縣府應該重視縣內勞動稽核的能量，並加強輔導，勿讓廠商心存僥倖聘用便宜非法人力，未來各公共工程更不能容許再出現類似情況，避免憾事重演。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法