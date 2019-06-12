梅雨季高雄治水就破功 高閔琳：協尋有直轄市水準的市長

2019-06-12 21:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年選舉期間，當時在拚選舉的韓國瑜跑到高雄永安，大罵淹水是「根本沒有直轄市水準」；不料韓國瑜擔任高雄市長後，梅雨季幾場雨就讓他的治水神蹟破功，民進黨高市議員高閔琳今發尋人啟事，協尋有直轄市水準的市長。

高閔琳回顧去年選舉期間，韓國瑜跑到永安地區大罵淹水是「根本沒有直轄市水準」，今年她在5月8日 個人市政總質詢時，特別要求韓國瑜市長務必重視防洪治水的課題，因為這個課題非常不簡單。

高閔琳指出，當時還特別列舉大岡山地區易淹水地區和防洪工作重點，嚴正要求對高雄完全不熟的韓國瑜和市府團隊，梅雨季、豪雨、汛期將至，請務必做好防汛。

高閔琳感慨，在總質詢的殷殷提醒，話才講完不到兩個禮拜，520豪雨來襲，永安區發生淹水災情導致市民無法順利回家，韓國瑜卻推說只是小積水。昨天611岡山、阿蓮、燕巢多處淹水，除易淹水地區，包括岡山五甲尾地區、樹德科大及海城等，都有從前朝時代就持續在進行的滯洪池工程和治水工程外，該採移動式抽水機應急的卻沒半點動作，連不常積淹水的區域和地段，例如岡山市區道路平和路、岡山路也淹！

還有市民透過臉書和LINE傳照片影片給高閔琳，指證歷歷說排水溝渠大量雜草樹枝未清除，過去不曾有超高水位的地方，水都快淹到住家和廠房！

高閔琳質疑，韓國瑜整天靜悄悄沒反應、忙著選總統？凹不過媒體質疑才回應說：「請大家給他一點時間」；高閔琳認為請高雄市民給他一點時間？？不如說是「給他一點時間選總統」吧！

高閔琳今透過臉書發出尋人啟事，強調無論是誰來當市長，都必須面對極端氣候和大高雄市防洪治水的重要課題，然而，無論是 520 還是 611，她找不到苦民所苦、有同理心的市長，也找不到第一時間到滯洪池、到抽水站、到視察、勘查、指示、做出反應的市長，所以在此宣布，請大家協尋「有直轄市水準」的高雄市長。

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