郭台銘砲打中天、拒繳競選公約 中常委群起砲轟

2019-06-12 19:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人郭台銘昨天參加黨中央舉辦的「總統選舉參加提名初選同志座談會」，因為不滿中天電視台將轉播「國政願景電視發表會」，痛罵一個小時，而且發言內容火辣，甚至拒絕簽繳「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，今天引發多位國民黨中常委不滿，在中常會上質疑郭台銘言行不當，還有中常委私下透露郭台銘讓大家「都有點不開心」，質疑他已失掉格局。

面對多位中常委不滿，國民黨主席吳敦義回應說，黨中央舉辦這場初選，絕對是公平、公正、公開，絕不會為了誰而有特別考量。據轉述，吳敦義還說，「民進黨兩個人打起來也就算了，我們是5個人，5個人打起來不得了」，他呼籲全黨團結，對於任何「雜音」，都必須容忍，為了後面的團結，他說，中常委都與各參選人陣營熟識，希望大家一起幫忙努力促進團結。

據指出，對於郭台銘因為中天轉播權，拒絕簽繳公約，中常委李昭平在會中質疑，如果有人不簽公約，難道是想初選輸了後，還要違紀參選嗎？強調這是黨的遊戲規則，希望黨中央與郭台銘再做溝通。

國民黨中常委李德維則要求文傳會應就為何沒有同意郭台銘要求手機民調、全對比的原因，詳加對外說明，不要讓外界誤認為好像是黨中央在「卡郭」，讓郭台銘委屈。

一位不願具名的中常委說，其實中常會通過的提名作業要點規定都很公正，「他（郭台銘）說沒有規則，其實規則都在那裡，只是你都不看！」郭台銘近來說詞造成外界好像國民黨中央「卡郭」，讓基層十分憂心，「我們又不能打他（郭台銘）臉，只能要求文傳會多做說明。」

這位人士指出，只要是對昨天會議狀況有些了解的中常委，「都有點不開心」，覺得郭台銘打那麼兇幹什麼？況且中常會通過的提名特別辦法也有幫郭解套，「郭台銘昨天才推出稱讚其他對手優點的廣告，但本人實際表現卻與廣告完全背道而馳！」

另據指出，中常委沈智慧也對郭台銘「非常有意見」，在會中質疑他的言行不當，當初提名特別辦法就是幫郭台銘參選開道，如今卻反過來質疑遊戲規則，讓中常會十分委屈。

某中常委質疑郭台銘，一個參選總統的人，應該要有一定的高度，但郭昨在「總統選舉參加提名初選同志座談會」的相關發言，「講得那麼入骨，有失格局。」

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