盧市府首例！新聞局長「應喙應舌」 吳皇昇被趕出議場

2019-06-12 20:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕施政滿意度六都墊底，台中市議會民進黨議員今（12）日於總質詢點名多位首長表現不好，其中，議員蔡耀頡批評新聞局長吳皇昇擅改市府月刋名稱、「逢龍必反」，吳皇昇反駁這是「貼標籤」，蔡耀頡認為吳皇昇「應喙應舌」，憤而趕離議場，成為盧市府第一個被趕出議場的政務官。

市議員周永鴻、張家銨及蔡耀頡在議場播放幻燈片指出，盧秀燕執政成績慘不忍睹，第一要負責任的是盧秀燕「媽媽市長；擺爛第一」，並點名三位副市長和十位局長輔佐不力，包括社會局長李允傑「公然睡覺；藐視議會」、水利局長范世億「態度傲慢；漠視民意」、勞工局長吳威志「知法玩法；濫用職權」等。

蔡耀頡並針對市府月刊「台中好生活」改名「漾台中」提出質疑，直批吳皇昇逢龍必反，要求承認是因前市長林佳龍而改名；吳皇昇回應，前市長胡志強時期叫「閃亮大台中」，林佳龍更名「台中好生活」，現為展現台中年輕氣息才更名為「漾台中」，請議員不要貼標籤。

蔡耀頡強調是就事論事，要求吳皇昇坐下不必「應喙應舌」，吳皇昇卻搶答「議員不能只請人家坐下，不給政務官回答！」蔡耀頡大怒高喊「出去！你給我出去，三分鐘也不讓你站」，其間主席曾朝榮數度提醒吳依議事規則不該跟議員搶答。蔡則堅持主席裁示，吳皇昇遂走出議場，成為盧團隊第一個被趕出議場的政務官。

吳皇昇事後以新聞稿指出，尊重議員的監督質詢權，但也請議員切勿刻意貼上標籤，又完全不讓政務官好好回答，讓事情真相給大眾了解，質詢應有來有往、相互溝通，沒有良性的詢答互動是一種遺憾。

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