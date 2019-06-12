台灣基進力挺反送中 陳柏惟：帶給台灣對抗中國勇氣

2019-06-12 19:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨高雄黨部聲援南部香港學生文化中心靜坐晚會，台灣基進發言人陳柏惟指出，過去台灣 318 運動鼓舞了香港的雨傘運動，今天，希望香港反送中運動、也能夠帶給台灣人更多對抗中國的勇氣！

近百名在台港生今早集結高雄市文化中心，發起反對《逃犯條例》靜坐，訴求「今日不發聲，明天發不出聲！」

台灣基進黨發言人陳柏惟也到場聲援，他說，如果《逃犯條例》通過，我們都有可能成為下一個李明哲，到時候，香港將成為台灣旅遊危險地，甚至未來台灣人如果要經過香港轉機，都有可能因為政治因素而成為政治犯，被抓到中國受審！

陳柏惟指出，早年香港雖無真正的民主，但有高度的自由以及金融發展，這是亞洲其他國家所稱羨的！但東方之珠美名卻在經歷主權移交後，中共實施一國兩制，號稱「五十年不變」才未經歷一半，香港享有的「自由」與「有限民主」已經淪為泡影，實在難以想像！

他說，近年來香港政府利用司法審判對付香港爭取民主的年輕人，上個月在德國甫獲得政治庇護的香港青年黃台仰、李東昇，他們不過是在香港參與街頭運動，就被控告7年刑期以上的暴動罪，蠻狠程度宛如港版的「美麗島大審」。

陳柏惟回憶，過去國民黨為了維持統治正當性，利用政治審判打壓異己，就是為了將當年台灣內部新興的民主與本土運動火苗鎮壓下去，當今台灣的民主法治，是許多前輩不惜犧牲一切代價爭取而來。如今島內卻有許多中國口徑的宣傳家，仗著言論自由之名，毫無忌憚地闡述兩岸統一，所幸台灣還有機會能用選票制裁這些中國的同路人！

陳柏惟最後呼籲，我們聲援香港《逃犯條例》的修法，就是要讓香港人知道，台灣會跟香港站在一起，共同對抗中國的極權專制！過去台灣318運動鼓舞了香港的雨傘運動，今天，希望香港的反送中運動也能夠帶給台灣人更多對抗中國的勇氣！

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