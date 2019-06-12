明公布204億5G行動計畫 行政院：要創經濟榮景

2019-06-12 19:09

〔記者李欣芳／台北報導〕為帶動台灣數位轉型，行政院已核定「台灣5G行動計畫」，規劃在2019年到2022年間投入新台幣204.66億元，為5G核心技術、系統測試平台提供支援，這項計畫明天將在行政院院會完整報告後並公布。

根據行政院核定的「台灣5G行動計畫」中揭示，這項計畫要實現「以5G領頭，觸發跨界融合」及「以虛實並進，塑造產業新貌」為二大願景，期以5G帶動各式各樣新興寬頻電信服務及創新垂直應用服務的急速發展，並以5G整合多元新興科技、發展虛實合一新興服務體驗，提供新創產業優良發展環境，重塑我國行動通訊產業生態系，創造下一波經濟榮景。

據悉，行政院是在2017年10月核定「數位國家創新經濟發展方案」，隨後在2018年指示規劃「台灣5G行動計畫」，並於今年5月10日核定。政府的目標是要使台灣成為全球5G供應鏈的主要夥伴。

這項計畫將以「推動5G垂直應用場域實證」、「建構5G創新應用發展環境」、「完備5G技術核心及資安防護能量」、「規劃釋出符合整體利益之5G頻譜」、及「調整法規以創造5G發展有利環境」等五大主軸，落實推動各項政策項目，並以鬆綁、創新、實證、鏈結等策略及深化產業創新、驅動數位轉型、實現智慧生活等方向積極推動，逐步落實計畫願景，達成以下總體目標。

這些總體目標包括：打造智慧醫療、智慧製造、智慧交通等5G應用國際標竿場域。建構5G技術自主與資安能力，打造全球信賴的5G產業供應鏈。以5G企業網路深化產業創新，驅動數位轉型。實現隨手可得5G智慧好生活，均衡發展幸福城鄉。

這項計畫自 2019 年起開始執行，將統合科發基金計畫、新興科技計畫、前瞻基礎建設計畫、及部會計畫等資源積極推動，全程預期投入新台幣 204.66 億元，以建構5G應用與產業創新環境、並加速推動我國的5G技術與產業發展，精進我國在全球5G產業鏈的關鍵價值。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法