聲援「反送中」 教育部長潘文忠臉書為香港加油

2019-06-12 15:35

〔記者林曉雲／台北報導〕聲援「反送中」，教育部長潘文忠今天下午在臉書為香港加油，強調這是香港人民捍衛民主家園的重要里程，對我們而言，也是一堂在生活實踐「公民與社會」的課題：

寫著自由、民主、同理與行動。

潘文忠也提醒在香港唸書的台灣學生，這是一個見證民主價值的關鍵時刻，在參與之餘，也請務必注意自身的安全。

潘文忠臉書全文如下：

這是香港人民捍衛民主家園的重要里程，

對我們而言，也是一堂在生活實踐「公民與社會」的課題 ——

寫著自由、民主、同理與行動。

這幾天，有上百萬香港人走上街頭反對 #送中條例 ，其中有相當多的香港大學生，共同站出來捍衛得來不易的自由、法治與人權，對於他們展現出的強大勇氣與意志力，我感到敬佩。

在台灣的教育中，學術與言論自由是我們非常重視且珍貴的資產，在學校的課堂中，我們有著許多對於公民與自由的論述與辯證。而現在正在香港發生的事情，我想邀請大家一起關注、思考，自由、民主與法治不只是課本上的幾行字，而會透過生活中一個個案例真實體現，需要所有人共同實踐與守護。

最後，我也想提醒在香港唸書的台灣同學，這是一個見證民主價值的關鍵時刻，在參與之餘，也請務必注意自身的安全。

#香港加油

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