響應香港「反送中」賴清德發表5聲明 籲習近平勿錯估情勢

2019-06-12 14:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對百萬港人上街反對香港政府強推《逃犯條例》，爭取民進黨總統提名的行政院前院長賴清德今以臉書直播發表5點聲明，呼籲中國政權不可一意孤行，應撤除惡法，盼中國國家主席習近平不要錯估情勢。他並再次點名台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜，盼他們站在守護台灣民主隊伍內順應主流民意，堅定捍衛台灣主權，反對一國兩制、反對台灣成為第二個香港。

賴清德指出，第一，他要敬請台灣國人聲援香港主張，他個人全力支持香港人民目前所做各項主張。香港人民將「逃犯條例」視為生死存亡的時刻，若台灣當旁觀者，不支持香港民眾主張，未來台灣會進一步受到傷害，我們應該有「唇寒齒亡」的感覺。

我們要反對一國兩制、反對一個中國原則、也反對和平協議，否則台灣會變成第二個香港。在台灣關鍵歷史時刻，我們一定要堅定捍衛台灣主權和維護台灣民主，在這種狀況下，我們要也聲援香港，讓台灣成為香港及未來中國的民主燈塔。

賴清德說，第二，他要呼籲台灣媒體多報導香港民眾訴求。中國國家主席習近平已揚言要中國解放軍做準備，表示中國政府不惜派軍隊進入鎮壓，目前香港已經出現流血衝突，如果解放軍再進來，後果不堪設想。希望台灣媒體清楚報導，所謂一國兩制實際情況如何，讓國人清楚了解台灣未來要走向哪條路，也讓國人知道一國兩制、和平協議不可行，只有站在捍衛台灣主權、維護台灣民主自由人權的路上，才是可行之道。

賴清德說，第三，他要敬請柯文哲、韓國瑜，對於中國併吞台灣企圖不能視而不見、鴕鳥心態，不能違背台灣主流民意。不管他們過去在市議會備詢如何答覆，或如何回答媒體問題，在香港發生這麼嚴重的事時，希望他們站在人民立場，加入壯大台灣行列，及守護台灣民主的隊伍內，順應主流民意，堅定捍衛台灣主權，反對一國兩制、反對台灣成為第二個香港。

賴清德說，第四，他要呼籲中國政權絕不可一意孤行，而且要撤除惡法。香港立法會雖宣布暫停審議，但希望這不是避鋒頭，而是要撤回違反香港人意志的法案，否則後續發展會衝擊到中國政權，這非中國人民福氣，希望中國政府停止惡法、停止迫害香港人權，否則後果非常嚴重，盼習近平千萬不要錯估情勢。

賴清德說，第五，希望全球持續關心香港局勢的發展，如果全球持續關心、給予中國壓力，全力支持香港人民的訴求，才有辦法避免不幸的事情發生。

賴清德最後表示，他未來如果有機會帶領台灣，會堅定站在民主陣營。美國與國際社會都改變對中國看法作法，台灣也一定要改變，「兩岸一家親」不可行，強推「一個中國原則的九二共識」也是錯誤政策。台灣要堅定站在民主陣營內，對中國壓迫人權、破壞民主作為要強力反對，對受迫害的人民，也要給充分及必要的協助，台灣政府都無旁待。

賴清德說，2020年的總統大選和立委選舉都是「主權保衛戰」，是維護自由人權非常關鍵的選舉，今天是最後一天的民調，他敬請父老鄉親支持他，他絕對有能力領導國家，捍衛主權，維護民主自由。

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