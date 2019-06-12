朱立倫撿到槍 狠酸從政「不需要唸書 會喊口號、抓抓頭就好了」

2019-06-12 15:07

〔記者林良昇／台北報導〕角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫今天在演講時狠酸，從政通常不需要唸什麼書，會喊口號、會抓抓頭就好，認為從事政治工作，一定要腳踏實地，但他澄清，沒有指特定哪一位檯面上政治人物。

朱立倫今午出席第三屆「Hit FinTech」金融科技產業高峰會並致詞，朱立倫在演講時提及，他在國外唸書，讀到博士，最後他誤入歧途成為政治人物，讓大部分人都以為他沒唸過書，因為從政通常不需要念什麼書，會喊口號、會抓抓頭就好了。

而朱立倫今早才在臉書發文，批「只會放煙火的首長，誰不會當？」、「只顧著炒短線、開支票，這是不負責任的行為」被解讀為暗批高雄市長韓國瑜。

朱立倫會後受訪時重申，他沒有指特定哪一位，只是說從事政治的工作，擔任市長一定要腳踏實地，非常務實穩健的落實所有工作，就像他提出三環三線、國民運動中心、公托，都需要3年5年才能完成，但民眾經過8年10年後就可以感受到整個城市徹底轉變。

此外，對於朱立倫近期屢提黨內民調，是否國民黨有固定提供民調分析？朱立倫則說，不需要黨內固定提供分析，但不管他們自己內部做的及媒體做的都是如此，最嚴重的情況是國民黨政黨支持度不斷下降，民進黨在上升，韓國瑜的支持度在下降中，鴻海董事長郭台銘沒有上升，他自己的民調也是保持原狀，這是很大的危機。

朱立倫強調，他昨天透過他的代表在座談會中提到，不要再黨內互打，因為這次全民調雖然有黨內互比，但佔比不高，但因為有互比，變成很多人互打，而民進黨完全沒有互比，都是對比，他才會說應該要取消互比，可惜的大部分人都贊成，還是有人反對。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法