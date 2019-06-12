反送中！花蓮東華大學學生會聲援挺香港

2019-06-12 14:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「退回送中惡法！捍衛自由民主！東華師生挺香港！」花蓮東華大學師生今天中午發起集會，力挺並聲援香港抗議「反送中」惡法。香港學生也站出來表達對港府的抗議！港生文庭山說「我的親人朋友已經在立法會前抗議3天了」，不管以後回香港會有什麼後果，即使今天在記者面前，她仍要表明：「我的身份就是香港人、反對香港通過《逃犯條例》！」

香港本月9日百萬民眾上街示威「反送中」，但香港當局不顧反對仍執意今天進行二讀《逃犯條例》修正法案，香港各學校紛紛罷課。

為此花蓮東華大學包括學生自治會、東華烏頭翁社、東華烏勇社等多個學生社團，以及包括陳毅峰、戴興盛、黃盈豪、張鑫隆、來自香港的社工系教授莊曉霞等多位老師，100多位師生今天中午在校園「湖畔廣場」撐起黃色雨傘、布條，集結聲援香港反送中示威，社工系教授黃盈豪帶同學高呼「反送中、撐香港、今日不出聲，明日出不了聲！」

東華大學學生議會議長許冠澤說，東華大學港澳生超過百人，師生今天串連起來希望力挺香港同學，更要呼籲所有台灣人，一起為香港加油打氣。他說，看到很多台灣人說「香港與我們無關」，事實卻是臺灣人只要舉中華民國國旗、唱國歌呼國號，對中共而言就是分裂國家政權，就是犯罪行為。

東華大學學生會長簡子涵說，《逃犯條例》嚴重侵害人權，今天在言論自由的臺灣，只要曾發表不利中國的言論，將來入境、過境香港都可能被當成罪犯引渡到中國受到不公的審判，希望台灣人都能站出來一起捍衛言論自由！

就讀東華大學藝術創意產業學系大三，香港學生文庭山說，這幾天她每天拿著手機看新聞直播，家人朋友都在現場抗議，她痛批香港政府「可以無視一百多萬人的心聲、可以無視全世界的聲音」，港府已「完全失去良心」。

她說，在台灣的她不斷自問「自己能為香港做什麼」？她要感謝東華同學支持香港，她要跟大家說，香港情況愈來愈嚴峻，教育被洗腦、醫療經濟各方面都被中國人搶走、物價變高，甚至很多政客可能隨時被消失，《逃犯條例》一旦通過，以後不只政治人物被消失，普通市民也會。她作為港人堅決不同意通過逃犯條例。

東華大學教授陳毅峰說，韓國瑜6月8日在花蓮舉行「號稱」有15萬人的造勢大會，隔天香港人民就以「貨真價實的100萬人」上街示威，告訴我們「什麼才叫激起社會公憤」？他說，相信韓國瑜「不會，也不可能不知道反送中」！

陳毅峰說，看香港現在反送中惡法遊行，反思臺灣現況，希望臺灣社會共同珍惜現在得來不易的民主成果，尤其臺灣現在受到許多親中資本威脅，如果不一起謹慎地守護它，一旦鬆手，民主在臺灣很可能倒退。他也說，很高興看到這麼多學生站出來，但對他來說還是不夠多，希望更多學生站出來關心香港跟國際事務，更盼望全國一起捍衛、維護臺灣的民主。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法