反送中！花蓮東華大學學生會聲援挺香港

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「退回送中惡法！捍衛自由民主！東華師生挺香港！」花蓮東華大學師生今天中午發起集會，力挺並聲援香港抗議「反送中」惡法。香港學生也站出來表達對港府的抗議！港生文庭山說「我的親人朋友已經在立法會前抗議3天了」，不管以後回香港會有什麼後果，即使今天在記者面前，她仍要表明：「我的身份就是香港人、反對香港通過《逃犯條例》！」
香港本月9日百萬民眾上街示威「反送中」，但香港當局不顧反對仍執意今天進行二讀《逃犯條例》修正法案，香港各學校紛紛罷課。
為此花蓮東華大學包括學生自治會、東華烏頭翁社、東華烏勇社等多個學生社團，以及包括陳毅峰、戴興盛、黃盈豪、張鑫隆、來自香港的社工系教授莊曉霞等多位老師，100多位師生今天中午在校園「湖畔廣場」撐起黃色雨傘、布條，集結聲援香港反送中示威，社工系教授黃盈豪帶同學高呼「反送中、撐香港、今日不出聲，明日出不了聲！」
東華大學學生議會議長許冠澤說，東華大學港澳生超過百人，師生今天串連起來希望力挺香港同學，更要呼籲所有台灣人，一起為香港加油打氣。他說，看到很多台灣人說「香港與我們無關」，事實卻是臺灣人只要舉中華民國國旗、唱國歌呼國號，對中共而言就是分裂國家政權，就是犯罪行為。
東華大學學生會長簡子涵說，《逃犯條例》嚴重侵害人權，今天在言論自由的臺灣，只要曾發表不利中國的言論，將來入境、過境香港都可能被當成罪犯引渡到中國受到不公的審判，希望台灣人都能站出來一起捍衛言論自由！
就讀東華大學藝術創意產業學系大三，香港學生文庭山說，這幾天她每天拿著手機看新聞直播，家人朋友都在現場抗議，她痛批香港政府「可以無視一百多萬人的心聲、可以無視全世界的聲音」，港府已「完全失去良心」。
她說，在台灣的她不斷自問「自己能為香港做什麼」？她要感謝東華同學支持香港，她要跟大家說，香港情況愈來愈嚴峻，教育被洗腦、醫療經濟各方面都被中國人搶走、物價變高，甚至很多政客可能隨時被消失，《逃犯條例》一旦通過，以後不只政治人物被消失，普通市民也會。她作為港人堅決不同意通過逃犯條例。
東華大學教授陳毅峰說，韓國瑜6月8日在花蓮舉行「號稱」有15萬人的造勢大會，隔天香港人民就以「貨真價實的100萬人」上街示威，告訴我們「什麼才叫激起社會公憤」？他說，相信韓國瑜「不會，也不可能不知道反送中」！
陳毅峰說，看香港現在反送中惡法遊行，反思臺灣現況，希望臺灣社會共同珍惜現在得來不易的民主成果，尤其臺灣現在受到許多親中資本威脅，如果不一起謹慎地守護它，一旦鬆手，民主在臺灣很可能倒退。他也說，很高興看到這麼多學生站出來，但對他來說還是不夠多，希望更多學生站出來關心香港跟國際事務，更盼望全國一起捍衛、維護臺灣的民主。
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2位香港人站出來，在東華大學學生會舉辦的聲援香港反送中活動中，獲得百餘東華大學師生出面力挺！（記者花孟璟攝）
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2位香港人站出來，在東華大學學生會舉辦的聲援香港反送中活動中，獲得百餘東華大學師生出面力挺！（記者花孟璟攝）
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2位香港人站出來，在東華大學學生會舉辦的聲援香港反送中活動中，獲得百餘東華大學師生出面力挺！（記者花孟璟攝）
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就讀東華大學大三的香港學生文庭山哽咽地說，親人朋友都還在香港的抗議現場，很擔心他們的安危，感謝東華給她支持，並站出來聲援香港人。（記者花孟璟攝）
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「退回送中惡法，捍衛自由民主」！東華大學包括學生會、烏頭翁社、烏勇社等社團及多位台灣香港學生站出來呼口號表達聲援香港反送中示威。（記者花孟璟攝）