郭台銘開砲黨中央：沒有管制候選人的能力

2019-06-12 13:03

〔記者賴筱桐、施曉光／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨天才因不滿總統初選的國政發表會，其中一場委託中天電視台轉播而動怒，今天郭台銘再砲轟國民黨只會口說團結，沒有管制候選人的能力，他比喻說，「一個籃球總教練無法控制選手，這個球賽怎麼比？」，對此，國民黨發言人歐陽龍回應，轉播事宜仍將依照智庫規劃辦理，並無任何更換計畫。

郭台銘今天中午出席在新北市舉行的「退警總會警察節會議」受訪表示，外界都說國民黨團結「挺郭」、有權貴密室，昨天他參加「總統選舉參加提名初選同志座談會」後，黨中央給了一份稿子，要每位候選人照著念，目的是為了促成團結，他稱自己是「乖乖牌」，完全遵照黨中央的決議去做，結果誤信黨中央的領導威信，因為竟然有人把會議內容洩漏出去。

郭台銘表示，由此證明三件事情，第一，國民黨高層沒有挺郭，他遵守黨紀、黨規而別人不遵守，國民黨都沒有任何作為，這樣以後國民黨的規定誰敢遵守？第二，國民黨中央是造成內部不團結的最大原因，因為黨沒有管制所有候選人的能力，第三，此事粉碎國民黨高層「挺郭」的謠言。

郭台銘說，他要求未來參加任何國民黨會議，一定要開放媒體參加，免得開完會之後各說各話，例如昨天的會議只能他一個人進去，助理都無法參加。他建議國民黨應改造為創新的政黨，連民進黨都已採納手機民調，新作法一開始採用總會有問題，但不該為了保守而不敢採用，國民黨的老舊、保守心態，這是為什麼年輕人不願加入國民黨的原因，國民黨再不改革，不但不能團結，還會流失更多選票。

媒體詢問，是否對黨中央感到失望？郭台銘回應，他對黨中央還是很尊敬，但是黨中央口說團結，實際上根本無法控制候選人，他形容說，一個籃球總教練無法控制選手，這個球賽怎麼比？

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