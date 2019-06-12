小英坐後面 美前副國務卿笑稱：從未「背對總統」講話過

2019-06-12 11:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見由美國前副國務卿阿米塔吉率團的「2049計畫研究所」訪團，強調台美關係達到近年最好狀態，希望可以見證台美關係更多新進展。

阿米塔吉也說，這次來台主要是聽聽台灣人的想法，也非常希望台灣人可以自主決定台灣未來，並讓守護台灣民主社會的努力可以持續，不受任何外力影響。

由於蔡總統在雙方致詞時採取直播方式，蔡英文與阿米塔吉也分別站在座位前面對攝影鏡頭講話，當阿米塔吉講話時，蔡英文則坐在後面的座位上，阿米塔吉則幽默說，他從未「背對總統」講話過，這話也引起現場一陣笑聲。

蔡英文說，今年是台灣關係法立法40週年，美國是台灣最重要戰略與經濟夥伴，過去3年有緊密的合作，像是美國政府三度宣布軍售強化台灣安全，美國衛生部長在上月的世界衛生大會發言展現對台灣的支持，台美關係達到近年來最好的狀態。

蔡總統並說，台灣辦理美國事務的機構也正名台灣美國事務委員會，希望可以見證更多的新進展，台美關係享有美國跨黨派的支持，這份情誼持續合作，在印太地區強化合作夥伴的關係。

「2049計畫研究所」為成立於2008年1月的美國重要智庫，與台灣合作密切，包括舉辦與台灣議題相關研討會、發表研究報告、邀請美國學者專家組團訪台及接待台灣訪團，擴大台灣在相關區域及國際議題的能見度，並經常利用各種機會為台灣發聲。

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