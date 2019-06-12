罷免韓國瑜社團將破10萬人 他們籲明年讓韓「雙殺」

2019-06-12 10:02

［記者黃旭磊／高雄報導］公民割草行動發起罷免韓國瑜連署，不公開社團人數持續成長快破10萬人，籲明年總統大選日後舉行罷免投票，讓韓市長、總統從「兩頭燒」變成兩頭落空，像棒球賽一次雙殺。

台北市議員梁文傑曾以總統、高雄「雙殺」形容韓處境；對此，高雄市議員高閔琳說，網路集結憤怒情緒非常快，黨團本月在議會公布民調，約6成市民非常反對市長選總統，而反對人數中，超過6成支持提案罷免，市長忙選舉常缺席市政活動，登革熱疫情、梅雨季淹水及馬路破洞，市民怒火持續攀升。

基進黨發言人陳柏惟表示，罷韓行動從政治行動，升級到「真實」對決「謊言」，呼籲不分黨派，國民黨等藍營民眾也加入，團結一致達成台灣首次罷免，展現公民決心與力量。

臉書不公開社團「韓國瑜市長罷免連線」，今天上午累積人數超過9萬8千人，而粉絲專頁按讚數超過2萬2千，依據「公職人員選舉罷免法」罷免門檻規定，今年12月25日市長就職週年隔天提交選舉人數1%（2.8萬人）罷免提議書，保守估計超過3萬人提議即達成第一階段門檻。

依選罷法規定，提案成立後60天展開罷免連署，達成30萬份連署書（選舉人數10%）進入第三階段罷免案成立，之後20日至60日內舉行投票，同意罷免人數超過不同意人數且達到選舉人1/4（約59萬人）即成立。

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