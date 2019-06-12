稱韓國瑜犯了這個大錯誤！ 藍營議員直言：認為韓會被做掉

2019-06-12 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前針對媒體詢問對於香港「反送中」遊行有何看法時？第一時間回答「不曉得、不知道」。對此，台北市議員鍾小平直言韓「犯了一個很大的錯誤」，就是在兩岸方面的處理方式缺乏「方向感」；此外，鍾小平也認為，韓這次丟掉了年輕票與「國民黨中華民國派」的票，因此「韓國瑜會被做掉」。

11日播出的政論節目「新聞面對面」中，鍾小平直言，對於反送中事件，韓國瑜不曉得怎麼回答，「他犯了一個很大的錯誤」，就是在兩岸一定要有定見，這樣慢性出血會出事。鍾小平表示，香港現在的問題不是罪犯遣返，就是要抓政治犯，「這是人權的問題，不是法治的問題」。一翻話也博得綠營來賓讚賞「講得太好了」。

對於主持人謝震武問，不怕這樣講害了韓國瑜？鍾小平表示，一定要讓他出一次麻疹，「我是為了他好，因為兩岸問題還會碰到的」。鍾指出，韓國瑜怕回答得罪老共，因此不曉得怎麼回答，至於後來發表的「六點聲明」能不能補回來，鍾小平認為，「晚講就受傷害了」，現在必須要更強硬的措詞，做到「讓習近平對你雖不滿意，但勉可接受」。

鍾小平認為，韓國瑜對這件事的處理方式沒有「方向感」，應該多向兩岸專家請教；此外，對於韓國瑜近期造勢活動頻頻，鍾直言，韓國瑜認為造勢就會險勝，「不會，會險敗」，不過如果不辦造勢，「就已經被做掉了」，對此，謝震武驚訝問「你說韓國瑜會被做掉」？鍾則回應「我認為韓國瑜會被做掉」。

鍾小平認為，這件事情（反送中事件）會讓韓被做掉的更快，「還好郭台銘不厲害，我是郭台銘就反打，這次就超過（韓）了」。鍾指出，這次丟掉的年輕票，跟捍衛中華民國主權的票，叫「國民黨中華民國派」，而這個票正在減少，「今天郭台銘一直在拿這些票，為什麼票在拉近，就是郭台銘那些票比他多了」。鍾小平也表示，韓國瑜有很多的缺點，「要補正才會贏」！

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