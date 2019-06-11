高雄港生明晚集會靜坐 同步聲援「反逃犯條例」

2019-06-11 23:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕香港反逃犯條例修法抗議遊行舉世矚目，在高雄求學的香港學生透過台灣人權促進會宣布，6月12日將於高雄市文化中心發起「反對逃犯條例」集會，共同表達香港人抗議逃犯條例的心聲。

香港政府不顧百萬人民上街抗議，12日擬強推「逃犯條例」修法，「民陣」也宣布發動全港罷工、罷課，「在台香港學生及畢業學生反逃犯條例關注組」跨海同步發起罷課聲援民主。

關注組組長、文化大學大四生何泳彤說，明天罷課時會前往台北市香港經貿辦事處，播放香港立法會直播畫面，同時邀請學者進行講座；並以「全台香港學生罷課發聲」、「今日不發聲、明日發不出聲！」文宣，表達捍衛民主決心。

高雄在台香港學生今晚透過台灣人權促進會宣布，明天將與香港的抗爭同步，在高雄市文化中心發起「反對逃犯條例」集會，共同表達香港人抗議逃犯條例的心聲。

串聯學生說明，明上午10點開始到晚上6點，香港學生與參與者會透過靜坐方式、觀看香港立法會直播，晚間6點到6點30分展開反逃犯條例晚會集合，先由晚會主持人開場，接著香港學生代表發言、反對逃犯條例說明，台灣基進黨、時代力量高市議員黃捷、民進黨高市議員高閔琳也將到場力挺，還有多位專家學者會發言聲援，另有許多在台港人發言、抗爭經驗分享、逃犯條例Q&A、大合照喊口號等，希望更多高雄市民能了解香港的現況與港人的心聲。

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