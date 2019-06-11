曹長青造謠和小英合寫論文 吳釗燮澄清並批荒誕

2019-06-11 22:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕名嘴曹長青等人近來造謠質疑蔡總統的博士學位造假，並提及外交部長吳釗燮和蔡總統合寫文章等情節；吳釗燮今天澄清，「從沒和蔡總統、蔡主席、蔡主委或蔡教授合寫過任何文章」。吳釗燮也特別發表個人聲明，譴責相關謠言時序錯亂，荒誕無稽，顯然是刻意造謠。

民進黨總統初選現正進行民調，名嘴曹長青與彭文正等人近兩天炒作蔡總統博士學位議題，撰寫題為「蔡英文的博士學位是否造假？」的文章，並不斷討論、四處散發。

散播言論中包括指出蔡總統的倫敦政經學院博士論文由吳代筆，以及吳曾於1996年與蔡總統合寫題為「不公平貿易和防衛機制」中文文章等情節。吳釗燮今天表示，由於內容涉及諸多不實，特發表個人澄清聲明。

吳釗燮今受訪時說，他「從沒和蔡總統、蔡主席、蔡主委或蔡教授合寫過任何文章」，謠言所指也不是他的研究領域。

吳釗燮聲明全文如下： 一、該文提及蔡總統的倫敦政經學院博士論文，係由本人代筆，以及本人曾於1996年與蔡總統合寫題為「不公平貿易和防衛機制」中文文章等節，均非事實。本人在美國攻讀學位，至返國擔任教職及從事公職迄今，從未與蔡總統合寫任何文章、論文；代寫論文一說，更屬憑空捏造。 二、本人1989年取得美國俄亥俄州立大學博士學位後，即返台擔任教職。於1999年底擔任政大國際關係研究中心副主任時，才首次晤及時任國安會諮詢委員的蔡總統。該文時序錯亂，顯是刻意造謠。 三、曹文所述情節，不僅毫無事實根據，且荒誕無稽，明顯有其特定政治目的。其對本人人格尊嚴及學術聲譽造成嚴重傷害，對此行為表達不齒，並予嚴厲譴責。

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