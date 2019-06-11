郭台銘逛逢甲夜市擠爆 稱讚「台中有希望」

2019-06-11 22:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今晚9點造訪逢甲商圈，現場人潮推擠，隨扈與工作人員得不斷推開人潮，有人尖叫高喊「總統好」，卻也有人高喊「韓國瑜加油」，郭台銘也給了台中市長盧秀燕面子，他說，20年前曾到逢甲商圈，這次到逢甲商圈感覺人潮相當簇擁，「台中有希望」。

逢甲商圈被視為是台中經濟起伏的觀察指標，例如去年盧秀燕競選市長期間，就曾於逢甲商圈拜票時，質疑當時的市長林佳龍沒有弄好經濟，導致逢甲商圈顯得蕭條；今晚郭台銘搭乘戰車抵達福星路，徒步150公尺到逢甲大學門前，與支持者合照，沿途民眾爭相握手拍照，但也引發推擠與交通堵塞。有人說，或許是「很少看到名人的效應吧？」短短150公尺，隨扈與工作人員猛吹哨子，得用力推開人潮，郭台銘才能緩緩前進。

人潮推擠之際，民眾也高喊「郭董好、總統好」，卻也有人高喊「韓國瑜加油」，但僅喊兩聲即住口，並未引發衝突，支持郭台銘的民眾則以「中華民國加油」回應。另外有人說，今年2月柯文哲到逢甲商圈，他剛好也遇上，他認為郭台銘的人潮，不會比柯文哲多，或許跟下雨與非假日有關。

郭台銘慢慢走到逢甲大學前，與支持者合影，現場一度秩序大亂，有趣的是，還有學生高喊「郭董，救救資工系」，記者詢問學生原因，學生卻說「亂喊的，喊爽的」！

記者詢問郭台銘，對逢甲商圈盛衰的見解，以及人潮簇擁、民眾爭相握手合影的看法？他說，20年前他曾到過逢甲商圈一次，這次他來此，感覺「台中有希望」，之後，他又補充說，「台灣也有希望」，這場「合影與握手會」至9時52分結束。

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