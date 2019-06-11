法官擔任妻子律師 嚴重到要送監院的原因是..

2019-06-11 21:24

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院法官何宇宸擔任妻子的訴訟代理人，被司法院人事審議委員會移送監察院調查，引發外界討論「有那麼嚴重嗎？」但根據所影響的層面來看，這件事情確實很嚴重，因為「法官倫理規範」第24條明文寫到「法官不得執行律師職務，並避免為輔佐人」，主要就是要維護司法公正性，避免審判過程與結果遭到對方質疑，進而斲傷整體司法信賴。

司法院解釋，該條雖有但書，容許法官免費提供親屬法律諮詢與擬文書，但不得代理訴訟，法官應明確知道這之間的差別；若是非家庭成員的親屬，同法也規定「法官應告知該親屬宜尋求其他正式專業諮詢或法律服務」。

違規擔任律師對法官來說是非常嚴重的事情，曾被前立委謝啟大評為「操守廉潔」的前高院優遇法官陳炳彰，在職期間以妻子名義投資土石開發事業，要求陳姓合夥對象簽下2500萬元的本票擔保，後因本票未全額兌現，陳炳彰擔任妻子的訴訟代理人提告求償，職務法庭認為情節重大，判撤職並停止任用一年。

至於何謂執行律師職務？最明顯的就是在文書上的訴訟代理人寫上自己名字，白紙黑字賴不掉，司法院強調，法官的公正性與神聖性不容質疑，不但不可擔任律師，甚至也不適宜對其他案件發表任何看法，以免影響心證，引發不必要波瀾。

司法院指出，違規擔任律師的嚴重性舉世皆然，試想，一位法官坐在律師的位子上和對造攻防，不論最後的結果為何，對方甚至是社會大眾會相信判決結果是公正的嗎？這賠上的不只是自己的信譽，可能連該庭或整體法官的名聲都被拖下水，有必要嚴格禁止這種事情發生。

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