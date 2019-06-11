不講「發大財」 郭台銘喊「富國利民」

2019-06-11 21:54

〔記者張菁雅／台中報導〕鴻海董事長郭台銘今天到上銀科技集團，與中部機械業者座談。他在會中說，他不講「發大財」，而是要「富國利民」，而工業是國之根本，他的目標是讓台灣成為工業大國。郭台銘這番話得到機械業者熱烈掌聲，上銀董事長卓永財說，郭台銘已取得進入總統府的第一張門票。

郭台銘說，他如果當選總統，苗栗以南、嘉義以北將打造為世界最高級的工具機、精密機械製造與研發中心，將來台灣要轉型，要「富國利民」，他不講「發大財」，工業不強，國難以富，工業是國之根本，沒有工業，國力會受到影響，美國、日本、德國都是工業強國，中國也急起直追，他的目標是讓台灣成為工業大國，在世界展露頭角。

郭台銘指出，模具工業或精密機械工業是工業之母，他若當選總統， 苗栗以南、嘉義以北地區將打造為精密機械矽谷，加上新竹的半導體產業，台灣潛力無窮。

他也說，台灣若有工業人帶領，工業人不會那麼辛苦，他出來參選就是要改變台灣，不要做平庸的總統，一定會大破大立，希望大家做他的後盾，他會整合大家，變成一個拳頭，重建台灣、再造奇蹟。

另外，針對美中貿易戰機械產業之危機與轉，郭台銘指出，國際政治上有G20，但未來科技技術上只有「G2」，一是美國，一是中國，未來只有以美國與中國為首的標準，如果能有這兩套標準，台灣製造業就能「左右逢源」。

郭台銘也提出，「東進、西和、南拓、北接」四大政策，東進美國，西和中國，南拓東南亞、印度、西亞，北接日本技術開拓中國市場，並與美、日、東南亞國家簽訂FTA（自由貿易協定）。

他同時說，台灣是美中貿易大戰的重大利害關係人，是挑戰也是最重要的機會，發揮優勢，台灣就能獲利，而廠商賺錢，政府才能抽稅，也希望廠商要給年輕員工加薪。

郭台銘與業者座談時，台中精機董事長黃明和說，鴻海集團帶動台中精機及周邊產業發展，並默默帶領精密機械產業達到高峰，郭台銘和產業說同樣的語言，「不是官話」，未來有機會給他4年，成為中華民國第一位出身工業的總統。

台灣機械工業公會理事長柯拔希也呼籲機械業給郭董最重要的支持力量。卓永財更說，機械業養活30萬人口，郭台銘已取得進入總統府第一張門票。

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