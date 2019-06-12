批黃國昌趁初選背刺小英 王浩宇嗆：想選總統早點說

2019-06-12 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨（10日）到監察院陳情時，質疑總統蔡英文過往承諾過的法案，只要牽涉到財團利益就不敢碰。對此，力挺蔡英文的桃園市議員王浩宇怒批黃國昌，趁民進黨總統初選時給蔡英文一刀，「想選總統，拜託早點說。」

黃國昌昨到監察院陳情時，表示希望集結非藍綠的第三勢力，成為能監督兩大政黨的新國會，並質疑蔡總統在2008年承諾的《集會遊行法》，到《礦業法》、《反媒體壟斷法》、《私立學校法》等，牽涉到財團利益就不敢碰，連攸關年輕人發展未來的居住正義問題，實價登錄2.0，也可以閹割成0.5，「這不是圖利建商，什麼是圖利建商？」，人民看不下去，也受不了。

「趁初選背刺小英，用意何在？」王浩宇不滿地在臉書批評黃國昌，「2016年，是誰堅持要禮讓你參選立委的？ 是誰在汐止輔選你，揮汗帶你到處去拜票？罷免時，又是誰到處拜託黨部、議員們要大家聲援你？」、「如果小英真的那麼骯髒，你當初大可說：我不屑民進黨禮讓、罷免案不需要民進黨幫忙」。

王浩宇直指黃國昌很聰明，批黃趁著民進黨總統初選進行民調時給蔡英文一刀，「把小英在年輕人的優勢打掉，讓比較弱的人出線，然後有個人就能出來選總統。」

他強調自己不會說黃國昌忘恩負義，「因為神怎麼會錯呢？這個世界上，就是你最完美，連抽煙都不會把煙蒂亂丟地上」。王浩宇在文末更嗆黃國昌：「想選總統，拜託早點說。」

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