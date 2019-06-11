訪台中精機重當黑手 郭台銘：帶領年輕人打造台灣未來30年

2019-06-11 21:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨總統初選擬參選人鴻海董事長郭台銘今天到台中精機廠公司參觀，受到員工熱烈歡迎，郭台銘親手操作機械，還握著精機員工的手說，「我們雖是黑手，但我們的心不黑」，更強調要重新帶領年輕人，打造台灣未來的30年。台中精機廠公司董事長黃明和說，支持郭台銘選總統，「台灣需要工業總統」。

郭台銘今天下午到台中精機廠公司參觀，由董事長黃明和親自陪同。郭台銘與台中精機廠合作多年，時常購買台中精機廠的設備，兩人關係良好。

郭台銘到訪時已下午五點半，已經是下班時間，還是有很多員工主動留下來要跟郭台銘拍照，郭台銘繞了工廠一周，受到員工們熱情歡迎，如同人形立牌般跟員工照相，員工們也高喊「郭台銘當選」。

董事長黃明和還安排郭台銘操作臥式加工中心機、塑膠射出成型機及30年前的皮帶式車床，重溫年輕時的黑手工作，郭台銘脫下西裝，穿上台中精機的衣服操作機器，還在塑膠射出成型機簽名，寫下「郭台銘親自操作台中精機世界一流機械」，接著向媒體解釋成品導光板。

不同於其他政治人物參訪工廠，對機械一知半解，郭台銘不但非常了解，而且還親手操作。郭台銘在操作完機器後，向黃明和說，要協助廠商發展自己的精密機械，要把AI放入精密機械。他還說，親自操作機器，好像回到自己年輕的時候，跟現場年輕的員工一樣，他要協助廠商把技術提升，國家的工業才能提昇。

郭台銘說，台灣經濟能起飛就是靠年輕人打拚，雖然在工廠工作的手是黑的，做的卻是全世界一流的機器，他呼籲年輕人要搞實業、進工廠，他自己就是黑手出身，他鼓勵年輕人走進工廠、走進實業，會支持大家，讓大家成功，富國利民，國富，人民才有錢，他會協助廠商導入AI、工業物聯網，讓台中精機進入走向世界各國。

黃明和說，跟郭台銘合作30年，支持郭台銘選總統，台灣需要「工業總統」，讓懂工業的總統讓台灣變成工業強國，以工業來帶動國家，像美國、德國、日本一樣，用工業來打造強國，就是富國利民，把國家創造更有錢，人民就會更有錢。

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