4年前親中港媒抹黑小英言論又復活 他酸爆這些獨派

2019-06-11 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上有人翻出2015年親中媒體香港《星島日報》的抹黑謠言，指稱蔡英文總統要求倫敦政經學院不准公布其博士論文，甚至指控論文可能涉及抄襲無法在網路上查詢。對此，網紅「音地大帝」找出謠言源頭，直言早有鄉民查找學術資料庫「ProQuest」，一秒打臉這個不實言論。

據音樂界、社運界知名網紅「音地大帝」貼文指出，近期有「自認最獨的傢伙」翻出2015年港資親中媒體《星島日報》的抹黑謠言，稱我國總統蔡英文要求英國倫敦政經學院不准公開其博士學位論文，甚至指控其論文涉及抄襲。

對此，音地大帝找出2015年新聞，內容指出當年早有鄉民利用學術資料庫「ProQuest」搜尋蔡英文總統的博士論文，結果清楚顯示出來，所謂「不准公開」或「網路上找不到」完全是虛假消息，一秒被打臉。

對此，音地大帝不客氣酸道：「自認最獨的傢伙把紅統的過時謠言撿回來當珍寶，真是夠獨，how獨you獨？」

據知悉，亦有人士在本報留言區散布此類謠傳，將蔡英文比作「習近平」、「馬英九」、「蒲廷（普廷）」，直指蔡總統學位論文涉及抄襲因此35年來皆不公開，事實證明並非如此。

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