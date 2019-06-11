台語電台也遭中國滲透？ 大學教授：中台已在準戰爭狀態

2019-06-11 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕自稱自己是「廣播兒童世代」的中山大學社會系教授王宏仁指出，最近半年，台灣中南部的台語電台已有遭中國政治力量滲透的跡象。

根據今日刊登於《思想坦克》的投書，王宏仁長期觀察發現，過去這些台語電台所播放的歌曲大多以台語歌為主，就算是華語歌，也幾乎都是1980年代以前的老歌。不過，王宏仁指出，「最近半年來出現一些奇怪現象，我開始在某些節目聽到播放中國的流行歌曲。」

王宏仁表示，這些台語電台，一開始播放的都是中國在台灣比較流行的歌曲，例如〈小蘋果〉。不過，根據王宏仁臉書發文，「大概今年3月開始，鄉土之聲電台下午15:00-18:00的節目『大慶俱樂部』，開始每天播放一首華語歌曲，說是聽眾要聽的。但是台語電台的聽眾，怎麼會去點播中國歌曲〈坐上火車去拉薩〉呢？」除了「鄉土之聲電台」，王宏仁也點名「微微笑廣播網」也出現播放中國華語歌曲的現象。

另外，王宏仁也指出，同為「鄉土之聲電台」的主持人，也在節目上分享他去上海與當地電台交流的情況。而在上個月的31日，「大慶俱樂部」的主持人也公開大方為高雄市長韓國瑜宣傳，該主持人聲稱，「現在高雄市政做不通，都是中央政府卡住，所以他必須去選總統，才能把高雄市政做好。」

王宏仁表示，台語電台的經營手法其實就是在經營一個「以老人為主的廣播社群」。王宏仁指出，這樣的廣播社群「凝聚力非常強，因為主持人跟聽眾已經變成了類似鄰居朋友關係了。」王宏仁表示，聽眾基本上都是對節目主持人有一定的信心後，才敢下手購買這些並非經由醫師所開出的藥。王宏仁表示，「電台節目的主持人，就跟網路的版主差不多，不僅很受歡迎，他們講的話也容易被忠實聽眾接納。」

根據投書，王宏仁指出，這與中共對台資訊戰專家沈伯洋所說的「網路社交媒體洗腦」幾乎一致，王宏仁指，「這是台語電台遭受中國鋭實力入侵的活生生案例。」

王宏仁表示，「現在中國從台語電台來進入基層地方政治，這個方式更快速簡便，只要買通董事會就可以長驅直入來影響台灣的選民。這些廣播節目早就有一批死忠的聽眾，根本不需要特別去經營就可以轉換為政治支持。」

「中國對台灣，已經在準戰爭狀態之中」，王宏仁呼籲，政府應去防止這樣的政治入侵，否則「台灣民主政治也就會在這種金權模式中，一點一滴流失走！」

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《思想坦克》─我賣藥，也賣台：中國對台語電台的滲透

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