黨內初選協調為何請孫大千代打？ 韓國瑜這樣說…

2019-06-11 17:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨今天舉行總統初選協調座談，高雄市長韓國瑜被問到為何委託孫大千代為出席？但他避而不答原因，只證實確實委託孫大千參與。

國民黨今天舉辦總統初選協調座談，郭台銘、周錫瑋、張亞中都親自出席，朱立倫委請高思博代表、韓國瑜則委請孫大千出席，引起外界關注。

韓國瑜被問到為何請孫大千出席初選協調會？他說自己在開市政會議，而他（孫大千）在台北，中央黨部希望有代表，所以就請孫大千幫忙，今天以市政會議為重。

媒體再追問為何是孫大千？以後孫大千是他與黨中央的窗口嗎？韓國瑜均無正面回應。

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