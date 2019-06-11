時力反送中 籲救濟香港受迫害人士

2019-06-11 16:17

〔記者謝君臨／台北報導〕香港政府將在明天進行「逃犯條例」（送中條例）二讀，欲強行通過影響香港人及入境、過境香港旅客人身安全的惡法；時代力量黨團今發布3點聲明，呼籲政府嚴肅應對中國統戰意圖，保障國人赴港安全；正視具有中資背景的港資，將具有香港官方身分者視同中共官員，並提供受迫害民主人士相關救濟。

時力聲明稿指出，針對香港「逃犯條例」修法，黨團自2月起即關注要求政府明確表態及積極作為，注意國人赴港安全，更要提高警覺。黨團表示，香港逾百萬人、將近全港七分之一的民眾上街反對「逃犯條例」，表達對修法疑慮。未來只要在中國政府要求下，不管港人或入境、過境香港的人士，都可能被交給中國政府審判；而中國司法長期以黨領政，更讓「逃犯條例」引發國際疑慮。

黨團指出，香港自2014年雨傘革命爭取真普選、公民權以來，民主程度日益下降，連帶也使香港社會的國際信賴及交往不斷下滑，即使在如此風雨絕境之中，港人追求民主立場從未動搖。

然而，即使百萬人上街反對，國際媒體高度關注，港府仍堅持通過修法，完全無意退讓，顯示「50年不變」的中英聯合聲明形同具文，中共和部分台灣代理人不斷宣傳的「一國兩制」，已然全面破產。

面對中國領導人習近平的「習五點」講話後，時力提出3點主張。首先，嚴肅應對中國統戰意圖，保障國人赴港安全；為守護我主權地位與自由民主憲政秩序，保障國人赴港安全，除呼籲港府應正視外界疑慮，也希望我相關部會應提出具體聲明反對，並就「逃犯條例」萬一通過後，對國人赴港、台港關係的影響，提出相關因應作為。

其次，政府應正視具有中資背景的港資，將香港官方身分者視同中共官員。近年來，愈來愈多中資假藉港資名義來台，衍生資安和國安嚴重漏洞。黨團呼籲對具有中資背景的港資，及香港官方身分來台者，應等同中資與中共官員進行審查和限制。

最後，關於提供香港受迫害人士救濟部分，時力呼籲政府儘速針對民主人士及其他受迫害的政治犯，建立處理政治難民的明確準則，提供應有的人權保障，並降低港澳政治犯、良心犯入境台灣尋求庇護的門檻，充分彰顯台灣自由、民主、重視人權法治的精神。

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