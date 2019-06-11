朱立倫：我對敵對陣營絕對最凶悍

2019-06-11 14:02

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫今表示，他一直希望絕對不要黨內互打，會盡量以中道理性的力量化解衝突，但他絕對不是沒有魄力，「我對敵對陣營絕對最凶悍」，但對自己黨內同志時是不打自己人。

朱立倫今午在接受廣播節目專訪後受訪，對於最早宣佈參選總統，途中被高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘中途殺出，民調落居第三，朱立倫表示，他的心情都還OK，他會繼續堅持他的一貫作風，就是中道、理性、穩健、務實，用好的政績、政策獲得民眾肯定，努力成為最強候選人，不會去批評黨內同志。

朱立倫說，他每天都在提出好的政策跟政見，未來就算不是他出線，也希望成為藍軍大智庫，成為國民黨的共同政見，這是他一貫的心情，總不能靠口號和表演動作，必須要有實際政見跟牛肉。

朱立倫重申，他一直希望絕對不要黨內互打，尤其是各種明槍暗箭現在都有，黨內內傷、重傷都是讓候選人支持度不斷下降，是國民黨最大危機。

朱立倫強調，他擔任過黨主席，每次兩軍互打，他都希望以中道理性的力量化解衝突，他絕對不是沒有魄力，也不是不凶悍，「我對敵對陣營絕對最凶悍」，但對自己同志時不是打自己人，呼籲彼此支持者之間不要再講「非誰不投」或「是誰不投」，否則最後漁翁得利的絕對是民進黨或台北市長柯文哲。

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