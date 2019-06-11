訪問朱立倫時轟韓粉 董智森：某陣營不理性匪夷所思

2019-06-11 13:42

〔記者林良昇／台北報導〕電台主持人董智森曾怒嗆「韓粉是垃圾」，槓上韓粉，董智森今天在訪問前新北市長朱立倫時又重砲轟韓粉，批「某陣營」的不理性匪夷所思，造成國民黨從聲勢很高變下降，對黨內的攻擊、誹謗、詆毀都只來自「某陣營」，他們「專門搞這種事情」。

董智森今在自己主持的廣播節目「小董真心話」訪問前新北市長朱立倫，提及國民黨總統初選，對於民調從領先到落後高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘的心境轉折，朱立倫強調，只要國民黨贏、中華民國贏就好，韓國瑜、郭台銘出來參選，都非常歡迎。

但朱立倫也說，在過程中，制度一直在變，改太多次，民眾看的很煩，發生黨內互打，他的做法是說各方好話，因為他擔任過黨主席，知道黨內初選打完，在提完名後還是需要各方支持。

朱立倫指出，不幸事實是打到變成「非誰不投」，另一方就說「是誰不投」，兩邊互槓甚至互揭瘡疤，造成內傷，民調該上升的沒上升，不該下降的卻下降，讓國民黨政黨支持度下降，跟民進黨幾乎打平，這是最大危機，一盤好棋因為內部衝突跟紛爭，造成民眾對國民黨失望，讓民進黨或台北市長柯文哲漁翁得利。

董智森聽了朱立倫的說法後感到認同，直言朱立倫雖不好意思講，但他敢講，董智森直言，所有攻擊、誹謗、詆毀主要來自其中一個陣營而已，「某陣營」的不理性到了匪夷所思，造成國民黨聲勢從很高變下降，如果黨內初選打成這樣，未來不管誰當黨主席都很難善後。

董智森也說，很多誹謗、造謠、說誰收誰多少錢等，就只發生在「某陣營」，專門搞這種事情，他也提到，媒體人李豔秋已經去告網友，而這網友百分之百是「某陣營」的人。

朱立倫在訪問中感嘆，大家好像都比較關心口號和造勢，但他每天都在講政策，朱也暗酸說，「發大財」不是口號，應該是很務實去做，就可以成功，叫他每天去譁眾取寵、當演員，他辦不到。

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