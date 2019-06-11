黨產會：KMT拿國產還發函討產權證明

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布首度曝光的黨產史料，在戒嚴時期1950年，國民黨「中央廣播事業管理處」台灣廣播電台發函給台灣省政府財政廳，要求就無償「轉帳撥用」的財產，開立產權證明書。
黨產會表示，國民黨要求省財政廳將國防最高委員會二次會議中，以「轉帳撥用」方式交由國民黨「中央廣播事業管理處」使用清單上的財產，開立相關產權證明。
據史料檔案顯示，國民黨當年向財政廳表明，「本台接收敵偽各單位財產等，統由中央廣播事業管理處呈轉中央財務委員會，轉國防最高委員會核准轉帳，與普通行政機關情形不同」。
檔案「事由」亦提及，「本台及本省各地廣播電台所接收之財產等，均已列報中央廣播事業管理處，並奉中央財務委員會公函通知，已照數報行政院核定，並呈經國防最高委員會第225及227次常務會議，核准轉帳列入中央黨部35年度追加事業費」。
「中廣是由前中央廣播事業管理處改組而成！」黨產會委員表示，1945年9月後，國民黨「中央廣播事業管理處」開始接收台灣放送協會總部土地，及台灣台、台南台、台中台、嘉義台、花蓮台等廣播電台，後來改組成立中廣公司，過去是國民黨經營的黨營事業之一。
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國民黨當年在檔案內容提及，經查本台接收敵偽各單位財產等，統由中央廣播事業管理處呈轉中央財務委員會轉國防最高委員會核准轉帳，與普通行政機關情形不同。（記者陳鈺馥翻攝）
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當年發函給台灣省政府財政廳的黨工，為國民黨中央廣播事業管理處所屬台灣廣播電台台長姚善輝與副台長鄭崇武。（記者陳鈺馥翻攝）