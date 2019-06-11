黨產會：KMT拿國產還發函討產權證明

2019-06-11 13:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布首度曝光的黨產史料，在戒嚴時期1950年，國民黨「中央廣播事業管理處」台灣廣播電台發函給台灣省政府財政廳，要求就無償「轉帳撥用」的財產，開立產權證明書。

黨產會表示，國民黨要求省財政廳將國防最高委員會二次會議中，以「轉帳撥用」方式交由國民黨「中央廣播事業管理處」使用清單上的財產，開立相關產權證明。

據史料檔案顯示，國民黨當年向財政廳表明，「本台接收敵偽各單位財產等，統由中央廣播事業管理處呈轉中央財務委員會，轉國防最高委員會核准轉帳，與普通行政機關情形不同」。

檔案「事由」亦提及，「本台及本省各地廣播電台所接收之財產等，均已列報中央廣播事業管理處，並奉中央財務委員會公函通知，已照數報行政院核定，並呈經國防最高委員會第225及227次常務會議，核准轉帳列入中央黨部35年度追加事業費」。

「中廣是由前中央廣播事業管理處改組而成！」黨產會委員表示，1945年9月後，國民黨「中央廣播事業管理處」開始接收台灣放送協會總部土地，及台灣台、台南台、台中台、嘉義台、花蓮台等廣播電台，後來改組成立中廣公司，過去是國民黨經營的黨營事業之一。

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