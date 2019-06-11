聲援「反送中」行動 民進黨團：今日香港，絕非未來台灣

2019-06-11 12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕為反對香港政府修訂「逃犯條例」（送中條例），103萬香港民眾9日走上街頭「反送中」，表達堅定立場；而在台灣，立法院民進黨團今也發布聲明稿，強調「撐香港，我們與你們同在」，在自由、民主和人權的普世價值上，我們會與香港的朋友同在；我們會守護台灣，「今日的香港，絕不會是未來的台灣」。

黨團新聞稿指出，6月9日，超過百萬香港人民上街反「逃犯條例」，站出來捍衛香港的自由、民主與人權；香港是中國「一國兩制」特區，但政治上一切以北京意旨為依歸，所謂自由民主特區成為一場騙局，沒有「一國兩制」，只有「一國控制」。

黨團表示，以抓捕逃犯為由所制定的「送中條例」，不只直接介入香港司法權的獨立行使，更讓入境、過境香港的外國人、包括台灣人，都有被陷於罪、送往中國關押的風險，嚴重傷及人身自由及人權。

黨團指出，面對百萬港人站出來，反對香港立法會如期二讀「逃犯條例」，不只是對中國專制獨裁的反抗，更是關注人權的朋友不能忽視的關鍵。

黨團強調，運動的訴求在當前無論成敗，香港人民捍衛相對獨立的司法制度，讓人民免於恐懼，並守護僅剩的言論自由，我們和全世界愛好自由悍衛人權的人們一樣，都深受感動，並願意表達一份支持的力量。在自由、民主和人權的普世價值上，我們會與香港的朋友同在。

黨團認為，中國緊縮對香港的控制，自由民主已遭吞噬，而今日的香港，無疑也是給台灣內部仍與中國唱和的政黨與政治人物一記當頭棒喝。「今日的香港，絕不會是未來的台灣」，我們會努力守護台灣，捍衛我們所享有的民主、自由與人權。這也是台灣在華人社會、在全球社會應有的責任。

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