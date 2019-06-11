爭取赴俄簽證待遇調整 外交部盼敲定領務諮商日期

2019-06-11 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣自去年9月初開放對俄羅斯試辦免簽，將於今年7月底到期。會否延長免簽？外交部今表示，跨部會會議結果已報請行政院核定中。至於俄羅斯予我方的簽證待遇調整可能性？外交部說，我方一直努力爭取，近期正在協商雙邊領務諮商會議日期，有機會進行相關對話。

台灣對泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯等國的免簽證試辦措施，將於今年7月31日到期。政府為研議是否持續試辦，日前召集外交、國安、移民、警政、調查、觀光、經貿等機關召開跨部會會議，會議結論並已提報行政院核定中。

外交部亞非司司長劉邦治今天在例會中表示，外交部先前參加跨部會協調會議，會議結果正在報請行政院核可，之後會有比較具體的消息公開。

至於俄羅斯對台旅人會否進一步提升簽證待遇？劉邦治回應說，此方面尊重俄羅斯配套處理，不過我方多年來努力爭取，去年開放也是希望拋磚引玉，期盼俄羅斯方面改善我國人赴俄羅斯簽證待遇。

劉邦治並透露，我方近期正與俄方協商雙邊領務諮商會議日期，有機會進行相關對話，將繼續努力爭取放寬待遇。

莫北協駐台代表白樂賢日前接受本報訪問時，對放寬待遇一事僅保守表示，俄羅斯簽證政策，一向是讓程序「盡可能越簡便越好」，但會否調整「是一個漫長的過程，需要經過許多官僚程序，在那之前我很難預測或是承諾」。

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