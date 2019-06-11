「把王金平當做免洗筷用完即丟」董念台狠批韓國瑜無情無義

2019-06-11 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平日前宣布退選後，高雄市長韓國瑜上週六（8日）在花蓮造勢時，宣布參選國民黨總統初選，再生受刑人服務中心社長董念台今發文批評韓國瑜「把王當做免洗筷用完即丟，像這種「無情無義」的貨色，跟黑道混混有何區別？」

董念台今發文指出，「一切都回不去了啊！」他認為真誠、肯吃苦的韓國瑜，原本可以是讓人學習的勵志榜樣，卻被自己玩到變成政治騙子的爛貨。他指出，韓國瑜從美回台後，先是背後開槍，再自設假想敵柯文哲，營造出捨我其誰的想為國民黨繼續效命。接著就故作清高的玩起被動和尊重的戲碼，再搭配上韓粉們從旁的「另類恐嚇」，硬是把國民黨玩弄在手掌心之中。

他認為，韓國瑜將市政牽拖陳菊，造勢大會又「滿嘴跑火車」，讓他看到他玩的是黑道小混混的手法：「什麼話都敢說」。此外，韓國瑜明知道王金平挺他是為了總統大選鋪路，卻又曖昧不清的拖著不表態，若韓真要選總統，至少也該從美返台後就向王致歉。可惜連基本的江湖禮數都不做，卻把王當做免洗筷用玩即丟。像這種「無情無義」的貨色，跟黑道混混有何區別？

最後，他批評，再看看韓國瑜背後是什麼人？有神棍、黑金大咖、政治投機份子，連蔡衍明這個玩死「新聞精神」的爛貨，竟然是其大金主等，可想而知他已不是我們想像中的韓國瑜了。「如今的韓國瑜，若是選上總統，也就等於是台灣黑金的輪替，若是敗選的話，就等著在高雄讓人羞辱吧」！

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