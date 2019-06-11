韓國瑜如失速列車不受控？ 唐湘龍批：「這事」很糟

2019-06-11 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾嗆「韓國瑜參選是台灣政治最不幸的事情」的媒體人唐湘龍，在廣播節目中，以普悠瑪翻覆是過彎車速太快為例，質疑韓國瑜過彎速度這麼快，暗喻「韓流」成失速列車，他並批評韓國瑜想從高雄市長的位子上「逃走」，這是很糟的一件事。

部分過去力挺高雄市長韓國瑜的資深媒體人，包括黃光芹、唐湘龍等人，在這陣子的態度與立場逐漸轉變。唐湘龍10日上午在廣播節目「飛碟早餐」表示，過去媒體雖然也有立場，但沒有像現在一樣誇張「造神」的方式，且對於不是要捧的人無所不用其極攻擊（指郭台銘），「他們都同一個黨欸！」

唐湘龍說，他認識韓國瑜應該比大部分在造神的人來得久，韓的優點他當然知道，但是要說優點棒到像神一樣、從來沒見過這麼棒的人，「那我就雞皮疙瘩掉滿地了」，他也解釋，質疑韓國瑜有2個原因，第一是他感覺「韓國瑜想從高雄市長的位子上『逃走』」，用逃走這個字眼是因為，好像高雄非久留之地一樣，趕快走，做越久可能會越黑，「這很糟」！

唐湘龍指出，再來就是韓國瑜若真的選上總統，高雄市是一定保不住的，他認為，韓才剛當高雄市長第二天就被媒體不斷灌迷湯，要韓國瑜選總統，「媒體不要臉就算了，可是你做為高雄市長，且剛當選，連這樣子的分寸都把持不住，就讓很多的支持者失望。」

最後他也說，韓國瑜就算通過初選，也會把國民黨帶向災難，「普悠瑪是在過彎的時候速度太快了，現在韓國瑜在過彎的時候，初選完就是要過彎的時候，這麼快的速度，安全嗎？」

對此，前立委林濁水在臉書表示，「唐湘龍說，韓國瑜想從高雄市長的位子逃走，好像高雄非久留之地，趕快走，做越久可能越黑。說得貼切。他接著說就算韓國瑜選上總統，高雄市一定保不住的。這就說得沒格局，只想替國民黨保住高雄」。

林濁水也酸說，韓國瑜其實真正的問題是如當選總統，做越久而越黑時要逃去征服宇宙，還是高唱他當年反攻抗俄時期唱的軍歌夜襲去征服北京，很難選擇才是有格局的問題。

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