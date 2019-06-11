與香港齊抗中！ 他PO這張圖揭小英與韓國瑜最大差別

2019-06-11 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港百萬人9日走上街頭進行「反送中」遊行，引起國際關注，參與人數突破百萬民眾。總統蔡英文也接連發臉書表達聲援港人爭取民主自由的清晰態度，強調「台灣撐香港，我們守台灣」。對此，綠委王定宇PO出一張圖，告訴大家蔡總統蔡在外交上絕不讓步，也諷刺高雄市長韓國瑜對中國的軟弱。

王定宇在臉書表示，香港超過百萬人（人口總數739萬）上街，直到深夜仍未散去，這事件撼動人心，國際媒體關注，港人抗議的是「一國二制的信用破產」，港人感受到的是「假民主-失去選擇的權利；假自由-失去思想和行為的自主；爛生活-醫療等待、經濟衰退、教育集權、法律聽北京」。

王定宇話鋒一轉指出，先前曾拜訪中聯辦的韓國瑜被問及此事卻表示：「我不知道、我不曉得」，王定宇諷刺地說，「北京一定會非常欣賞這麼『乖巧聽話』的人才。」也質疑這樣的人是台灣人要的嗎？

王定宇也貼出一張圖，強調蔡總統全力捍衛中共魔爪的入侵，徹底扮演守護台灣民主的角色，也才能讓所謂的韓粉，能在自由的國度內安睡，不少網友看玩也紛紛大讚，要蔡總統繼續加油。

香港百萬人9日走上街頭進行「反送中」，遊行，引起國際關注，未料高雄市長韓國瑜受訪竟表示「不清楚、不知道」，直到10日中午才緊急發6點聲明，強調香港的一國兩制不適用於台灣。

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