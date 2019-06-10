韓國瑜打穿中央山脈通花蓮？ 在地立委批：主張像發大財

2019-06-10 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日出席花蓮造勢大會，稱若當選總統要將國道6號從南投開通至花蓮，但方案遭交通部官員打臉。國民黨花蓮縣長徐榛蔚強調，韓國瑜希望能為地方做的，能大破大立做，「我相信東部鄉親都會支持韓國瑜」。但花蓮在地立委蕭美琴批評，花蓮每次選舉都有人提，這主張像「發大財」一樣，好像喊得很大聲就真的能實現。

韓國瑜喊出東部3大交通政策，包括蘇花改2期盡快完工、國道6號從南投開到花蓮、環島高速公路網。對此，徐榛蔚今（10日）下午大動作開記者會呼應韓國瑜說法，她強調，韓國瑜希望能為地方做的，能大破大立做，「我相信東部鄉親都會支持韓國瑜」。

「這個主張，最近花蓮每次選舉都有人提出，像發大財一樣，似乎喊很大聲就能實現。」蕭美琴在臉書表示，針對國道6號的問題，她幾年前問過交通部，得到的答案是地熱、岩爆、斷層等因素，台灣技術上現階段無法克服。人體泡溫泉碰到攝氏45度就太熱了，試想地層裡面溫度60度以上的熱度，「我也不知道要如何施工或通行」。

蕭美琴說，她不是工程專家，但沒有確定技術與施工安全可以克服的狀況，這樣的選舉口號雖然在花蓮很受歡迎，但她無法去喊目前無法做的空頭支票。「當然，有夢最美，大家當然可以期待更多。但能不能做到，是選舉口號還是真的有方法（技術跟財源），大家一起檢驗吧」。

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