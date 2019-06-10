狼摔到冰川猜哪種食品？ 韓式冷笑話這樣回

2019-06-10 21:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜如果關在孤島3個月，「要選王金平還是朱立倫陪伴？」韓國瑜強調他兩個都不要，他要選女兒韓冰。

高雄市長韓國瑜最近雖頻頻參加造勢，民調支持度卻下滑，為了救人氣，韓國瑜今天傍晚5點半偕同副市長李四川，參加17直播，與主持人沈玉琳暢談市政，並回答網友問題。

韓國瑜與李四川針對高雄市的路平、清水溝分別說明，強調上任後已鋪了133條馬路、拆了5座陸橋、清水溝箱涵236個點，明年底還要將18萬盞路燈，汰換成LED路燈。

韓國瑜說，他最近也學沈玉琳，在研究冷笑話，並當場說了一個冷笑話：「有一隻狼摔到冰川上，猜是什麼食品？」，結果沒人應答，韓國瑜自己回答是「檳榔」，在場人員聽了都大笑。

網友對韓國瑜有不少問題，其中一人問說，「如果你關在孤島3個月，要選一個人陪你，要選王金平還是朱立倫？」韓國瑜聽了笑說︰「我都不要」，要選女兒韓冰，可以每天聊天。

還有網友說：「請問韓市長有沒有使用生髮水？」韓國瑜說，他2、30年來有兩樣東西不用，一樣是梳子不用，一樣是生髮水不用。另有網友問李四川，國6通往花蓮的可行性？李四川強調工程技術是可行的，但要看困難度、經費、及對生態衝擊，都要評估。

韓國瑜補充說，花東環境優美，想跟台中共創一個生活圈，那天才拜託他講出來。

節目最後，沈玉琳並拿出一隻鴻海製造的InFocus手機，表示是「白眼女神」黃捷送給韓國瑜的。沈玉琳說，黃捷送手機的意思，是希望搭起熱線，能把意見直接反映給韓國瑜。

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