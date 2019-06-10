郭暫不簽初選公約 吳：不一定要一字不改

2019-06-10 18:03

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今表示暫不簽署國民黨總統初選公約，還勸所有候選人都不要簽，國民黨主席吳敦義今下午受訪時表示，內容不是很僵硬，不一定要寫的一字不改，每個人有重視的重點都寫在裡頭，反正重要的精神能夠正確，就非常感謝。

吳敦義受訪時表示，前台北縣長周錫瑋好幾天前寫了一個很重要的公約，自動自發提給黨部，承諾在在初選過程中一定是乾淨選舉，如果最後有機會競選總統一定是守法節約，絕對不會違背國家法律。

吳敦義說，周錫瑋也承諾如果他幸運出線代表國民黨參選總統，一定會選擇最有互補功能的副總統人選，而且對於同時投票同時選舉的立委一起努力，爭取光榮勝選；假設沒有出線，也一定竭智盡忠，幫助國民黨同志，全力助選，讓國民黨提名的候選人能光榮當選。

吳敦義認為，周錫瑋提議的公約是模範，希望所有參加初選的候選人一定要把國民黨基本的主張、基本的風格展現出來，相信每一位候選人都會有跟周錫瑋一樣的高風亮節，愛國愛黨，尊重所有同志，這一點是可取的。

吳敦義強調，公約的內容不是很僵硬，不一定要一字不改，每個人有每個人重視的重點，把它寫在公約裡，反正最重要的精神能夠正確，就很欽佩，就非常感謝。

媒體追問是否能接受郭台銘不簽公約？吳敦義不願回應，僅說「謝謝啦」後試圖離去，最後在媒體不斷追問下才突然回頭說：「我不是候選人，當然我不必寫公約嘛！」

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