司徒文客串台劇 重現「高爾夫外交」戲碼

2019-06-10 17:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）前處長司徒文今天客串台劇「國際橋牌社」，與飾演前總統李登輝的楊烈共演。前總統李登輝熱愛打高爾夫球，不僅在國內政壇知名，也曾以「高爾夫外交」馳名國際，這場戲便是演出「小白球喬事情」的戲碼。

台灣政治劇「國際橋牌社」今天在林口高爾夫球場拍攝，內容則是總統與美國官員「打小白球喬事情」的戲碼。AIT前處長司徒文今特別本色出演，客串一位名為麥可‧孟德維爾（Michael Mandeville）的美國官員，麥可是一個虛構人物，不過名字中的 Mandeville是向司徒文的論文指導教授致敬。

此一戲碼取樣於熱愛高爾夫球、更將高爾夫結合外交職權的李前總統；李前總統於1994年接待美國前總統老布希訪問時，便曾與老布希在鴻禧大溪球場揮桿球敘。而1999年李前總統發表「兩國論」後，時任AIT理事主席卜睿哲趕到台北會談，兩人也進行了一場球敘，皆是「高爾夫外交」例證。

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