回應反送中 盧秀燕：反對一國兩制

2019-06-10 16:23

〔記者張菁雅／台中報導〕香港昨日有103萬人上街響應「反送中」遊行，民進黨台中市議員周永鴻、江肇國、曾朝榮、李天生、張家銨、蔡耀頡今日總質詢時要求市長盧秀燕表態對「九二共識」的看法，不要當「一國兩制」的市長。盧秀燕連說3次「我反對一國兩制」，並強調「我熱愛中華民國」。

周永鴻說，今年是「六四」30週年，昨天又有香港人103萬人上街頭，參加「反送中」遊行，抗議「逃犯條例」，遺憾的是，正當全世界都在警惕中國獨裁政權時，台灣很多政客還在支持「九二共識」。周永鴻指出，台中市政府一昧親中，盧秀燕上任後就先到香港訪問，副市長令狐榮達也到中國訪問，連東亞青運能不能辦都要看中國臉色。他強調，「如果我們繼續傾中，今日的香港，就是明日的台灣」。

盧秀燕表示，包括中央政府、地方政府都是聚焦在兩岸間經貿、農業、文化、教育、觀光旅遊方面的交流，台灣最可貴的是，每個人可以有自己的政治想法，台中也應該守住這樣的價值。她更連說3次「我反對一國兩制」，同時表示每個人對九二共識的論述不同，九二共識並非一國兩制，而是「一中各表」，「中華人民共和國跟中華民國是不一樣的」，她的「一中」就是中華民國，她支持且熱愛中華民國。

議員也請盧秀燕在寫著「今日香港明日台灣，拒當一國兩制市長」的看板上簽字，但遭到拒絕。盧秀燕表示，基於公平原則，她在議會不簽署任何承諾書。

另外，江肇國對盧秀燕不簽承諾書表示遺憾，盧秀燕表示，就像民進黨黨綱主張台獨，是否表示不熱愛中華民國？但她不會評論民進黨黨綱是否支持中華民國或台獨共和國。

江肇國也指出，今年1至5月，市府已接待35團中國訪問團，成員當中有副書記、人大常委、市統戰部副部長等，希望市府接待時要審慎，不要不知不覺被統戰。盧秀燕則表示，市府也接待許多世界各國訪問團，台灣民眾有自主性，不會成為香港，請議員不要扣帽子。她也強調，「盧秀燕當市長，台中市反對一國兩制」。

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